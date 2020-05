Muere la hija de la presentadora Adela González a los ocho años

La hija de la periodista y presentadora Adela González ha muerto a los ocho años tras una larga temporada luchando contra el cáncer. Una dura pérdida que la propia madre ha confirmado a través de su cuenta de Twitter, donde ha mostrado el dolor que sienten en estos amargos momentos y donde ha agradecido las muestras de cariño recibidas desde que se conociera la triste noticia del fallecimiento de la pequeña Andrea Más a tan temprana edad.

La presentadora ha escrito un hilo en su perfil donde ha mostrado su gratitud a todos aquellos que los han acompañado en la lucha de su hija contra el cáncer, y a todos aquellos que les han dado el pésame. "Estamos abrumados por tantas muestras de cariño ante la pérdida de nuestra niña, nuestra sirenita. Queremos agradecer a todos l@s espectadores que me han enviado su cariño porque, después de tanto tiempo, me consideran parte de su familia", ha comenzado la periodista.

"Nuestro dolor infinito se mitiga con ese aliento cercano. Gracias a tod@s los compañer@s de Eitb (donde se encontraba trabajando actualmente), euskal telebista, Radio Euskadi, Boulevard Eitb, Dani Alvarez EiTB y todo el equipo de Eitb Noticias", ha añadido.

"Gracias a todos y cada uno de mis compañeros de K2000 Grupo Mediapro por todas las atenciones y ayuda. Por ese cariño infinito y diario de Arri Granados, Lierni, cada día, cada día, durante estos dos penosos años... y los que vendrán", ha continuado.

Adela González ha querido tener un gesto de cariño con sus actuales compañeros, y con los de sus anteriores puestos de trabajo que también se han volcado con ella tras conocerse el fallecimiento de Andrea Más. "Gracias a mi otra gran familia televisiva Atresmedia y La Sexta, y a todos mis compañeros de La Sexta Noticias, Sexta Noche TV, Iñaki López (46 años) y Andrea Ropero (36), La Sexta Meteo, Debate Al Rojo Vivo con Ferreras, Objetivo La Sexta con Ana Pastor (42) y Más Vale Tarde por tantos mensajes de cariño", ha escrito en su perfil de Twitter.

Sin embargo, la presentadora no solo se ha acordado de las personas que la están acompañando en estos duros momentos. En el hilo que ha compartido en sus redes sociales tras la muerte de su hija, ha querido tener una mención especial a todo el equipo de médico y de apoyo social que les han acompañado en los dos años que Andrea Más ha estado luchando contra el cáncer.

"Gracias a todo el equipo de oncología infantil y radioterapia de Gurutzetako Ospitalea por el cariño inmenso y las atenciones recibidas para Andrea y toda la familia. A tod@s: medic@s y enfermer@s, auxiliares, celadores, limpieza. Gracias también al equipo de onco del Valle de Hebrón Instituto de Oncología", ha escrito Adela en sus redes. "Tantas horas de hospital no hubieran sido tan llevaderas sin el apoyo de los talleres diarios de Aspanovas y sus encantadores voluntarios. Gracias infinitas por el cariño constante de La Cuadri Del Hospi. Besos para Fundación Aladina y Fundación Pequeño Deseo", ha añadido.

De estos mensajes cabe destacar la mención especial que hace a la doctora que se encargó del caso de su hija y que les permitió poder disfrutar de Andrea Más dos años más. "Gracias a la doctora #juguetes y su equipo de cirugía por el gran milagro de septiembre de 2018 que hizo posible que la despedida de mi niña haya sido dos años después y no entonces. Gracias al equipo de la UCIP por sus desvelos. Gracias

Osakidetza".

Finalmente, la presentadora ha hecho un alegato para que se siga investigando y avanzando en la lucha contra el cáncer. "Y por último, habrá menos días de dolor cuánta más investigación haya contra el cáncer y eso supone inversión en lo que verdaderamente importa, la vida", ha concluido.

La periodista Adela González, que durante años fue uno de los rostros habituales de La Sexta como sustituta de Mamen Mendizábal (44) al frente de Más vale tarde, se encuentra actualmente trabajando en la ETB. Una profesional muy querida en el sector, que ha recibido en las últimas horas una gran oleada de muestras de cariño por parte de los principales rostros de la televisión.

Destaca el mensaje de Iñaki López, presentador de La Sexta Noche, que ha lamentado no poder desplazarse hasta el País Vasco para acompañarla en estos duros momentos por las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus. "La situación sanitaria me ha impedido subir. Pero hoy más que nunca y más que nada en este mundo me hubiera gustado estar en Bilbao para acompañar y darle un abrazo a una de las personas que más quiero y más me ha enseñado en este mundo. Te queremos", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Un mensaje similar al de Andrea Ropero, periodista de El Intermedio, que ha comentado: "Esta maldita crisis nos impide estar ahí, a vuestro lado....pero os mandamos el abrazo más grande. Te vamos a echar mucho de menos, princesa. Os adoramos".

Además de todas estas muestras de cariño, Adela ha querido tener un último detalle con su hija en sus redes sociales, donde ha compartido una fotografía de la joven en lo alto de un monte, con los brazos abiertos y contemplando el paisaje. "Y el mundo se puso a sus piés. Hasta siempre vida mía", ha escrito.

