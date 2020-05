Ana Antic, hija de Radomir, explica cómo ha vivido su dura pérdida

Ana Antic (45 años) y su familia han pasado por unas semanas muy dura. Además del confinamiento por culpa del Covid-19, la influencer también ha sufrido la pérdida de su padre Radomir Antic a los 71 años tras una dura batalla contra el cáncer. Radomir fue un futbolista y entrenador de origen serbio y muy querido en el mundo deportivo.

Después de recibir numerosas muestras de cariño y respeto a través de las redes sociales, Ana ha retomado su rutina diaria con relativa normalidad, acudiendo de nuevo a su puesto de trabajo en la capital madrileña, aprovechando para mandarle un mensaje de ánimo y cariño a su amiga Ana Obregón (65) que también se ha enfrentado a la pérdida terrible de su hijo Álex Lequio.

¿Cómo se encuentra?

Bien, aquí volviendo a la normalidad como todo el mundo.

Estos días le han mostrado mucho cariño a su familia por el fallecimiento de su padre.

Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos por todos los homenajes y todas las cosas virtuales, al final no hemos podido hacerlo de la manera que nos hubiera gustado pero al menos a través de redes y a través de llamadas, todos superagradecidos, toda la familia.

Ana Antic ha vuelto al trabajo tras el fallecimiento de su padre. Gtres

Era un hombre muy querido.

Muy querido y muy buena persona, se ha ido muy pronto.

¿Cómo está su madre?

Mi madre va poco a poco. Le va a costar, llevaba toda su vida con él y le va a costar pero para eso estamos nosotros, que la necesitamos mucho y es muy fuerte.

Cuando vuelva todo a la normalidad, ¿le harán un homenaje?

Sí.

También se ha ido una persona muy querida para todos, Álex Lequio. Usted también tiene recuerdos con él.

Sí, hemos hecho tantos reportajes y era tan querido y tan buena persona. Ana era una madre increíble y les hice los últimos reportajes. Además, se les veía más unidos que nunca y él más alegre que nunca. Era un campeón, un luchador, y la verdad es que así lo ha demostrado.

Ana Antic ha agradecido el cariño recibido tras la muerte de su padre. Gtres

Hasta el último momento se le recuerda con esa sonrisa.

Sí.

¿Ha podido hablar con Ana Obregón?

No, le he enviado algún mensajes pero no. A mí también me pasó, todavía estoy contestando a gente pero es verdad que es un niño que ha crecido con España y era muy querido. Ahora también en estos momentos la gente siente más las pérdidas porque estamos más concienciados, más conscientes de lo que realmente estamos viviendo.

¿Qué planes tiene?

Nada, poco a poco, día a día. Soy una persona que vive mucho del día a día y la verdad es que lo vamos a seguir haciendo. Hay que adaptarnos a la situación que hay.

