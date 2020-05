Susana Molina desvela que estuvo en "busca y captura" por la Policía

Susana Molina (30 años) ha sorprendido a sus seguidores al desvelar que en una ocasión se vio envuelta en problemas con la justicia a raíz de una denuncia de su antiguo representante, y que por este incidente llegó a estar en 'busca y captura' por la policía.

Según ha explicado la exconcursante de La isla de las tentaciones en su entrega semanal en su canal de Mtmad, fue una de las anécdotas más surrealistas de su vida que tuvo lugar hace años, cuando acababa de salir de la casa de Gran Hermano.

Molina ha explicado que en ese momento tenía una "especie de representante" que se encargaba de gestionarle las fiestas y eventos a los que acudía. Sin embargo, al poco de trabajar con él se percató de que había cosas que no cuadraban y comenzó a sospechar.

Susana Molina en su canal de Mtmad.

Aún así, continuó trabajando con él hasta que en una fiesta de Nochevieja estalló al sentir que la había involucrado en una estafa, y decidió prescindir de sus servicios. "Estábamos en la fiesta y no tenía nada que ver con lo que me había vendido. Yo que soy muy observadora, vi que estaba discutiendo con un hombre y ni corta ni perezosa le pregunté y me dijo que le habían estafado. Cuando vi la historia dije: 'Es Nochevieja y no me voy a amargar. Me voy'", ha recordado Susana.

La exconcursante de La isla de las tentaciones no lo dudó y le despidió. Aunque esto solo fue el inicio de los problemas con el representante, que decidió denunciarla por agresión.

"Me llega que este hombre tiene una serie de lesiones y que yo era la culpable. Me denunció", ha comentado Susana, al tiempo que ha reconocido que a pesar de la gravedad de las acusaciones no le dio ninguna importancia a esta denuncia porque no era verdad.

No obstante, el problema es que cuando la justicia intentó localizarla para personarse en el proceso judicial, no la consiguieron encontrar, por lo que las autoridades siguieron los trámites pertinentes y su nombre comenzó a figurar en las listas de 'busca y captura'.

"Al hacer la denuncia no conseguían localizarme, no sé qué tipo de problema hubo. Una de estas veces me llamaron para ir a un juicio pero no podía ir. Nunca había estado en un juicio ni nada parecido... y, al año y medio, fui y me hicieron unas preguntas y me fui. Yo pensaba que la cosa se quedaría ahí, pero no", ha desvelado Susana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho90) el 27 Abr, 2020 a las 1:02 PDT

La joven ha confesado que al poco tiempo descubrió que estaba siendo reclamada por la justicia: "No daba crédito a lo que estaba pasando. Estaba de vacaciones con mis amigas y después de una noche de fiesta apareció la policía en mi habitación de hotel diciéndome que estaba en busca y captura". Una situación que se volvió a repetir en varias ocasiones, cada vez que daba sus datos para registrarse en algún hotel.

Por suerte, Susana Molina ha señalado que el juicio se terminó celebrando, con ella presente, y que la justicia le dio la razón. Por lo que esta curiosa situación con la policía y su representante se ha quedado en la actualidad en una anécdota: "Parece una tontería pero me trajo muchos problemas. Es un tema que me ha tenido muy preocupada", ha concluido la concursante de La isla de las tentaciones.

