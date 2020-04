Martina Jáudenes, ahijada del rey Felipe VI, da a luz a su primer hijo

Martina Jáudenes (29 años), ahijada del rey Felipe VI (52), ha dado la bienvenida a su primer hijo nacido el pasado miércoles 7 de abril. Una buena noticia en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus que la feliz madre ha querido dar a sus seguidores a través de una tierna publicación en sus redes sociales.

La joven ha compartido una fotografía en tonos cálidos donde aparece el bebé tumbado sobre una cama, luciendo un conjunto de body y patucos confeccionado en punto en color marrón claro. "Hello world (Hola mundo) 07.04.2020", ha escrito la feliz madre en el post.

Fotografía del bebé de Martina Jáudenes que ha compartido en sus redes sociales.

La publicación ha recibido en muy poco tiempo multitud de likes y felicitaciones por parte de sus seguidores. Destaca el mensaje de la influencer María Pombo (25), que ha escrito: "Ay, enhorabuena, me muero del amor", el de María Fernández-Rubíes: "¡Me lo como con patatas!" o el de María García de Jaime: "¡Enhorabuena! ¡Me he muerto que monada de gordi!".

La joven anunció el pasado 5 de diciembre con otra tierna publicación en sus redes sociales que estaba esperando su primer bebé junto a su marido, Luis Abascal: "Our biggest adventure starts now - Baby #1 on board @luisabascal24 (Nuestra mayor aventura empieza ahora. Bebé 1 en camino)", escribió junto a una fotografía donde ya era evidente su avanzado estado de gestación.

Desde entonces, la ahijada del jefe del Estado ha sido muy abierta en sus redes sociales y no ha dudado en compartir con sus seguidores cómo estaba viviendo su embarazo. Sus últimas publicaciones son una constatación de cómo ha ido creciendo su barriga y de lo felices que se encontraban durante todo este proceso: "Felicidad", escribió recientemente en uno de sus posts.

Luis Abascal y Martina Jáudenes contrajeron matrimonio en agosto de 2017 en una romántica boda en Mallorca, donde estuvieron rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, y entre los que no faltó su padrino, Felipe VI.

El 'sí, quiero' se produjo en la iglesia de San Nicolás, en pleno corazón del casco antiguo de Palma de Mallorca, según informó en su momento Última Hora. Tras la homilía, todos los invitados acudieron al Castillo de San Carlos, donde disfrutaron de un cóctel al aire libre mientras se dejaban deleitar con música proveniente de instrumentos de viento, como trompeta o tuba y otros de cuerda.

Polémicas imágenes en bikini

Martina Jáudenes se hizo viral el pasado mes de agosto cuando se hicieron públicas unas instantáneas de ella, luciendo un bikini de color blanco, y saludando desde su barco al rey Felipe, que estaba a bordo de su velero en Mallorca.

Detalle del momento en el que Martina Jáudenes saluda a su padrino, el rey Felipe VI.

Al principio no se sabía quién era esa misteriosa joven, de cuerpo delgado y larga cabellera rubia, que se tapaba el torso con una toalla mientras el rey de España la miraba sonriente y la saludaba. Los paparazzi no perdieron la oportunidad de fotografiar el momento y la instantánea pronto ocupó las cabeceras de los principales diarios españoles y extranjeros.

"Recuerdo cuando regresé a tierra después de haber estado todo el día en el barco. Empezaron a contarme la que se había liado en los medios con la foto. No entendía nada. ¡Fue un gesto absolutamente espontáneo!", confesó Martina tiempo después, durante una entrevista con Vanity Fair.

Al poco se descubrió la identidad de esta misteriosa rubia: Martina Jáudenes, una de las ahijadas del rey Felipe. El monarca también es padrino de otros jóvenes, como su sobrina Victoria Federica Marichalar (19) o Ingrid Alejandra (16), la hija de Haakon (46) y Mette-Marit de Noruega (46), entre otros.

