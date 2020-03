1 de 8

La presentadora de 'Socialité' se tomó este pasado sábado una fotografía en las instalaciones donde se graba el programa de Telecinco, bajo el siguiente mensaje: "Cada acción cuenta, no hay que esperar a que todo esto termine". O lo que es lo mismo: animando a la gente a que sea responsable y se quede en su casa durante el periodo de confinamiento. Sin embargo, un seguidor suyo no ha opinado igual: "Pues tú de estar en casa poco... No digo que no vayas a trabajar pero en la foto no te veo haciendo eso. Uno que esta aquí lleva 15 días metido en su piso. Ahórrate fotos de este tipo". Un mensaje que María no ha querido pasar por alto: "Lo siento, no me quiero ahorrar nada que no sienta, que no quiera, siempre y cuando no perjudique a los demás". Una respuesta muy aplaudida por sus fans.