Mónica Naranjo desvela toda la verdad tras la comentada foto de su 'boda'

Mónica Naranjo (45 años) ha recibido una gran noticia personal y profesional esta misma semana. La cantante será homenajeada el próximo 12 de marzo en Tenerife en los Premios Cadena Dial 2020, como reconocimiento a sus 25 años en el mundo de la música.

Un galardón que le llega en un momento muy dulce. A su gira de conciertos se suma su éxito como presentadora de La isla de las Tentaciones, un programa en el que no sabe si podrá continuar en la siguiente edición, a pesar de haberse convertido en el reality revelación estrella de la temporada en Mediaset España.

Mónica Naranjo en la presentación de los premios Cadena Dial 2020.

La artista, autora de canciones elevadas a la categoría de himno como Desátame o Sobreviviré, acudió este viernes por la noche a la presentación de los próximos premios Cadena Dial 2020 y allí atendió a los medios de comunicación.

La diva de la música aprovechó la ocasión ante la prensa para aclarar toda la verdad tras la comentadísima foto que publicó hace unos días en su cuenta oficial de Instagram. En ella aparecía excelsa, vestida de novia, con peinado, maquillaje e incluso ramo de flores: lista para pasar por el altar.

¿Cómo está recibiendo el boom de La isla de las Tentaciones?

Inesperado, porque ten en cuenta que hace menos de un año me fui a una isla, me alejé del mundo con cinco parejas y fíjate todo lo que está pasando, ¿no?

¿Le ha sorprendido mucho el comportamiento de algunos de los concursantes?

A ver es que aquí lo que habría que comprender es que en el momento en que te alejan del mundo, al final entras en una burbuja. Te crees que esa es la realidad y cuando sales de ahí te das cuenta de que la realidad es otra.

¿Entonces entiende a Fani o a Andrea?

Mira, al final, haciendo un programa como este, de estas características, el ejercicio que deberíamos hacer es no juzgar porque quien esté libre de pecado que tire la primera pierda. Entonces las personas, yo entiendo que estén criticando, pero no hay que juzgar porque la vida da muchas vueltas, entonces todo aquello que tú criticas a lo mejor un día te pasa a ti.

En temas del amor puede pasar cualquier cosa...

Al final, el corazón manda y la ilusión también entonces, sabes que decía mi abuela, es que el problema es que cuando llama el amor a la puerta te imbeciliza y dices pues sí.

¿A usted le ha pasado?

¿Qué el amor imbeciliza? Hombre claro, el amor es el verdadero milagro de la vida.

¿Habrá segunda temporada de La isla de las tentaciones?

No lo sé, no sé ni como están sus calendarios, no sé cómo están los míos, los míos están complicados.

¿Sigue usted de gira?

Seguimos en gira, hemos llegado de México, estamos aquí para los eventos que estoy haciendo, se reactiva otra vez la gira en el mes de mayo. O sea, este año viene cargado de mucha historia.

La gente la ha visto vestida de novia en su Instagram y ya ha dicho '¡que se casa!'.

Claro, yo es que hace un año justo me casé conmigo misma. Porque al final el verdadero compromiso en la vida tiene que comenzar con uno mismo, y verdaderamente cuando estás comprometida, es cuando pasan cosas bonitas.

¿Hay algún compromiso importante?

¿De trabajo?

No, de corazón.

El compromiso es con el público en estos momentos, hay que hacer las cosas muy bien.

[Más información: Telecinco blinda a Mónica Naranjo como presentadora: ¡de llenar estadios a asesora del amor!]