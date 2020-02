Sandra Barneda y Nagore Robles se dan una segunda oportunidad

Sandra Barneda (44 años) y Nagore Robles (36) han decidido dar una segunda oportunidad a su relación, después de que el pasado verano rompieran tras más de tres años de noviazgo.

Las presentadoras han sido fotografiadas paseando por las calles de Madrid compartiendo gestos de cariño y complicidad. En las instantáneas, publicadas por la revista ¡Qué me dices!, aparecen fuertemente abrigadas para soportar las bajas temperaturas y acompañadas por Nash, la mascota que comparten. Barneda y Robles pasean cogidas de la mano, riéndose y en un momento dado incluso se dan un beso.

Los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron hace solo una semana, cuando las dos volvieron a seguirse en sus redes sociales. Un gesto con el que dejaban claro que, al menos, volvían a estar en contacto.

Lo cierto es que las dos siempre han sido muy reservadas con su vida privada y, salvo contadas excepciones, han preferido mantener su relación en la más estricta intimidad. Una de las últimas ocasiones en que Sandra Barneda habló de su noviazgo con Nagore fue durante su participación en el programa Planeta Calleja, donde aseguró que se enamoraron mientras trabajaban en los debates de Supervivientes en Telecinco, y que fue "lo más fuerte que me ha pasado en la vida".

"Fue muy duro ver cómo te tiembla el cuerpo y tener que esconderlo durante un programa de más de cinco horas de duración", reconoció la presentadora a Jesús Calleja (54), al tiempo que aseguró que Nagore y sus padres habían sido las personas más importantes de su vida: "En todos los momentos que han sido duros para mí me han acompañado".

Nagore Robles también ha hablado con cariño de Sandra Barneda en público. El pasado 28 de enero, durante el preestreno de la película Adú, la colaboradora de Mujeres y hombres y viceversa explicó que estaba en un gran momento y que mantenía una buena relación con su compañera de Mediaset. "Sigue siendo una mujer a la que quiero y admiro, a la que respeto muchísimo y que nos vamos a seguir respetando y apoyando en todo. Estamos orgullosas la una de la otra", aseguró.

Sandra Barneda y Nagore Robles comenzaron a mantener una relación sentimental hace cuatro años, cuando ambas eran comentaristas de Supervivientes en Telecinco. Las dos presentadoras trataron de mantenerse alejadas del foco mediático hasta que una revista hizo públicas unas fotografías de las dos en actitud cariñosa.

Entonces empezaron a compartir muestras de afecto a través de sus redes sociales, como emotivas publicaciones en las que dejaban patente cuánto se querían. Una de las últimas tuvo lugar en mayo de 2019, cuando Nagore Robles compartió una tierna fotografía en la que las dos aparecían sonrientes en lo que parece ser una playa.

Ver esta publicación en Instagram My girl 🌈♥️🌈♥️🌈♥️🌈♥️🌈♥️🌈♥️🌈♥️🌈♥️🌈♥️ #dragongirl #nagorerobles #stophomophobia #diacontralalgtbifobia Una publicación compartida por nagore_robles (@nagore_robles) el 17 de May de 2019 a las 12:11 PDT

La colaboradora de Mujeres y hombres y viceversa acompañó la instantánea junto a la frase "My girl (mi chica)", varios emoticonos de arcoiris y corazones negros, y los hashtags "#dragongirl #nagorerobles #stophomophobia #diacontralalgtbifobia".

Tres años después, en el verano de 2019, se hizo público que la pareja había roto. Al parecer el punto de inflexión tuvo lugar cuando las presentadoras decidieron mudarse cada una a su propia casa.

"Ahí empezó todo. Lo de la casa fue clave. Se separaron ahí física y emocionalmente, pero ellas han acabado bien... Tienen muy buena relación", aseguraron personas próximas a las presentadoras a JALEOS.

En esa ocasión también prefirieron guardar silencio y no confirmar ni desmentir la información: "Él único motivo por el que no han querido hablar de la ruptura con naturalidad es por la presión mediática. No por postureo o por figurar, sino por el agobio que han tenido de la prensa siempre que se ha hablado de crisis. No lo soportan", explicaron esas mismas fuentes.

