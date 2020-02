Samuel Eto'o, declarado en rebeldía al no asistir al juicio por su supuesta paternidad

Samuel Eto'o (38 años) ha sido declarado en rebeldía tras no personarse este lunes en el juicio en el que se trataba de dirimir si es el padre de Erika, quien lleva meses litigando contra él. Fernando Osuna, el abogado encargado de defender a la joven, ha explicado a JALEOS en exclusiva que el juez ha tomado esta decisión porque el futbolista "no ha contestado a la demanda ni se ha personado en el proceso con abogado y procurador".

Esta adolescente de 19 años recurrió hace meses a la justicia para que se la reconozca como hija legítima de Samuel Eto'o. Tras varios requerimientos por parte de la joven (sin contestación del futbolista) este lunes ha tenido lugar el juicio para ver su caso. "Cuando se llega a esto es porque la paciencia tiene un límite. Lleva 19 años esperando", ha asegurado Fernando Osuna.

Fernando Osuna junto a Erika (la supuesta hija de Eto'o) y su madre, Dee Dee. Fernando Osuna

"Esto se podría haber solucionado hoy, pero yo he pedido que le adviertan que si no viene a hacerse la prueba de ADN lo van a declarar padre. Para que nunca pueda decir: 'Oye, es que a mí no me advirtieron'", ha explicado Osuna a este periódico.

El abogado experto en demandas de paternidad ha recalcado que en este juicio ha habido muchas pruebas favorables, pero él ha querido que se haga esta advertencia para evitar posibles recursos. "Él ahora vive en Qatar, pero tiene un domicilio en Barcelona que el juez ha admitido", y que es donde se le mandará la notificación.

Fernando Osuna confía en que dentro de dos meses la justicia termine de darles la razón, ya que en los meses anteriores ya ha habido algunas sentencias favorables. En concreto, recuerda que hace "seis meses celebramos en este mismo caso una vistilla para ver si tenía derecho la hija a una pensión mensual, aunque fuera con carácter provisional mientras esto se terminaba, y el juez dijo que sí. Si hubiera visto que esto no tenía sentido, seguro que habría dicho que no".

En ese momento se estableció que el futbolista tenía que abonarle 1.400 euros en "concepto de alimentos provisionales en los cinco primeros días de cada mes".

Un dinero que Eto'o nunca le ha dado a su supuesta hija Erika. "No lo ha pagado pero está obligado. Puede ir a la cárcel si sigue sin pagar. Además de embargarle lo que tenga, que es mucho, puede ir a la cárcel porque en España es un delito", ha añadido. "Nosotros tampoco queremos hacer sangre, y si la paga por las buenas, bien. Si se sigue negando presentaremos una querella por incumplimiento de deberes familiares. O lo que es lo mismo, abandono de familia", ha afirmado Osuna.

Durante el juicio celebrado este lunes para dirimir la supuesta paternidad de Samuel Eto'o ha jugado un papel clave Julieta, una buena amiga de Dee Dee (la madre de Erika) que ha testificado a su favor. "Cuando empezaron a salir y a conocerse Eto'o y Dee Dee, tenían una pandilla en Madrid con futbolistas y conoció todo: el embarazo, el nacimiento", ha asegurado Osuna.

En la vista se ha explicado que cuando esta joven originaria de Cabo Verde se quedó embarazada, Eto'o quiso desentenderse por completo. "Incluso le dijo que tenía abortar, que él se lo pagaba todo", ha afirmado el letrado a este periódico, dejando claro que Dee Dee nunca tuvo ninguna intención de deshacerse del bebé.

Fernando Osuna ha aclarado que "en dos meses ya puede estar terminado este juicio" con un dictamen "favorable a la hija". El juez debe enviar la notificación a Barcelona, lo que puede tardar un mes, y luego tiene que volver de vuelta, que puede ser con un sí o con un no. En este paso, el letrado ha señalado que no necesariamente tiene que estar Eto'o para recogerlo, y es que en la anterior ocasión que se le mandó algo lo "recogió el portero".

Una vez que la notificación haya vuelto con la respuesta, lo único que queda es que el juez ponga "fecha para el último trámite" donde, según todas las pruebas aportadas, lo más probable es que se de la razón a Erika. Sin embargo, la pelea de esta joven de 19 años con el futbolista en los juzgados puede alargarse todavía varios meses, si deciden demandar a Eto'o para que le pague la pensión.

