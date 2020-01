Los millones que se esconden tras Andreu Buenafuente: sus cuentas al descubierto

Andreu Buenafuente (55 años) será el encargado, un año más, de presentar la gala de los premios Goya 2020 junto a su esposa, la actriz Silvia Abril (48). Todos los ojos estarán puestos en este catalán que comenzó su carrera poniéndose ante un micrófono cuando solo atesoraba 17 años y que en la actualidad se ha convertido en uno de los presentadores y humoristas más famosos en nuestro país, con un imperio millonario a sus espaldas, según los datos a los que ha tenido acceso JALEOS.

Hay que retroceder hasta 1998 para encontrar el origen de este rentable entramado empresarial. Ese año, Buenafuente estaba presentando un programa titulado El terrat en la antigua Radio Reus (ahora SER Cataluña), cuando se decidió a fundar su propia productora: El Terrat de produccions S.L., la que con el tiempo se convertiría en la compañía más importante de su imperio (produciendo la mayor parte de sus programas).

Andreu Buenafuente y Silvia Abril volverán a presentar la gala de los Goya.

Cuando Buenafuente conseguía un buen contrato con alguna campaña generalista, esta productora era la que realizaba los distintos proyectos (tanto propios como ajenos). Entre sus títulos más conocidos destacan: Buenafuente, Homo Zapping, Salvados, Plan Late Motiv, La Resistencia, Preguntes freqüents, Loco Mundo o Alaska y Mario, entre otros.

La compañía se convirtió pronto en la más importante en cuanto a títulos producidos y a cifras. Durante años su situación financiera fue complicada, pero hace varios ejercicios que el presentador logró encauzar esta situación (con endeudamientos de gran calibre y duras refinanciaciones de por medio) hasta ser una empresa rentable que hace un mes Mediapro compró por 30 millones, según las estimaciones que publicó este periódico.

Este precio alto se debe a que en el sector se considera que es una compañía muy valiosa. Solo en 2018, último ejercicio del que se disponen cuentas en el Registro Mercantil, esta sociedad ingresó más de 21,4 millones de euros; con el consiguiente beneficio de más de 2,4 millones de euros. Unas cifras grandilocuentes que, además, mostraban cómo en los años previos Andreu Buenafuente había logrado reconducir unas cuentas repletas de pérdidas y números rojos hasta un balance boyante.

Hace un mes, Mediapro efectuó la compra de El Terrat por una cifra cercana a los 30 millones.

Al mismo tiempo que gestionaba su trabajo con esta productora, el presentador fundó otras dos compañías que realizaran actividades de apoyo a El Terrat de produccions S.L. La primera de estas empresas es Cacare Sanguis S.L., creada en el año 2000 para realizar trabajos relacionados con el mundo de la comunicación.

Esta, sin embargo, no tiene la buena situación financiera que la productora. Todo lo contrario, según el balance de cuentas que presentó en 2018 sus ingresos fueron solo de 91 euros (una cifra muy inferior a los 275.000 que acumuló el ejercicio anterior). Lo bueno es que con este poco dinero logró obtener un beneficio de más de 39.000 euros gracias a la "imputación de subveciones de inmovilizado no financiero y otras".

Años después, Andreu Buenafuente creó su tercera compañía a la que llamó Muy Fácil S.L y que tenía como objetivo manejar sus conferencias y colaboraciones. Una empresa que ha estado varios años sin ingresar ni un solo euro y registrando pérdidas desde 2017.

Toda una vida informando

Andreu Buenafuente es uno de esos presentadores que se convirtió en periodista a base de saber aprovechar la oportunidad y situarse, desde muy pronto, en el frente informativo. En 1982, cuando solo tenía 17 años, su amigo Pep Espada le presentó a Carlos Francino (62) en Radio Popular Reus. "Había una vacante para los deportes y ahí me colé", explicó el propio Buenafuente en su blog.

Desde entonces comenzó una carrera meteórica salpicada de varios galardones de renombre (Micrófono de Oro 2007, Premios Iris 2016 y Premios Ondas 2019, entre otros) y multitud programas en cadenas nacionales.

En la actualidad Buenafuente presenta 'Late Motiv' en el canal #0 de Movistar.

En estos años ha conseguido hacerse un nombre y dar a conocer a personajes muy famosos en la actualidad, como David Broncano (34), Jordi Évole (45), Berto Romero (45) o Gonzo (43). "Cuando me retire me van a conocer, más por lo que hice, que por lo que ayudé a que se hiciera", confesó en tono de broma a El País.

En la actualidad se encuentra presentando el programa Late Motiv, que produce El Terrat, en el canal #0 de Movistar. Espacio por el que percibe la mayor parte de sus ingresos, tanto por su trabajo como presentador como productor. A esto hay que sumar el dinero que percibe por sus publicaciones y sus otros dos programas: Nadie sabe nada, en la Cadena Ser junto a su amigo y compañero Berto Romero; y Assumptes interns, que se emite en Á Punt.

Casado con Silvia Abril

Su carrera profesional le dio un entramado empresarial millonario, una exitosa carrera y la oportunidad de conocer a la que sería la mujer de su vida: Silvia Abril. La pareja de humoristas se conocieron en 2006 cuando ella trabajaba como colaboradora en uno de sus programas. Durante mucho tiempo trataron de mantener su relación en la más estricta intimidad, hasta que en 2010 por fin se hizo pública su relación.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril contrajeron matrimonio en 2017.

"Los compañeros me preguntaban qué había visto en ella, y yo les decía que en casa era una chica normal, no la Niña de Shrek (personaje que interpretaba en su programa). Una vez se acercó a mi mesa, en directo en el programa, disfrazada, se levantó la falda y en realidad me miró con cara de Silvia, no de Niña de Shrek. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Después quedamos y hablamos mucho, cenamos, seguimos hablando. Fuimos a casa, seguimos hablando, y le dije 'nos deberíamos dar un beso ya' y en ese momento empezamos a salir", explicó Buenafuente en una entrevista con TV3.

Un año después de hacerse pública su relación nació Joana, su única hija; y en 2017 decidieron formalizar su relación pasando por el altar con una boda secreta celebrada en Barcelona y oficiada por Ada Colau (45).

