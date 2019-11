Primera aparición pública de Álex Lequio tras su recaída: "Tenía ganas de volver a trabajar"

Álex Lequio (27 años) ha reaparecido este jueves en la fiesta PETrificante, un proyecto solidario en el que se disfraza a las mascotas para Halloween. Ha sido la reaparición del hijo de Ana Obregón (64) ante los medios de comunicación tras conocerse el pasado mes de septiembre que había sufrido una recaída en su lucha contra el cáncer.

Álex Lequio ha acudido a su primer evento público tras su recaída en la lucha contra el cáncer

Visiblemente emocionado con este evento, Lequio ha relatado que es una idea que le surgió "estando en casa, entre quimio y quimio" mientras le hacía una "pasarela de moda a su perro Bobi". A su lado en este día tan especial, como siempre, se encontraba su madre.

¿Cómo se encuentra?

Bien, de momento puedo estar aquí. Así que en ese sentido lo agradezco.

Ana Obregón ha querido acompañar a su hijo en su primera aparición pública.

¿Tenía muchas ganas de reaparecer?

Sí, y con ganas de trabajar, sobre todo. Es lo que más echo de menos cuando estoy en casa. Pero hay veces que arriesgo y me llevo el ordenador al hospital. Me he hecho una crew (pandilla) de enfermeros y enfermeras muy amigos, y también comparto con ellos mis ideas. De hecho, unos cuántos también han colaborado en la creación de esta idea.

¿Qué significa para usted ser un referente y un estímulo para los que están luchando contra el cáncer?

Hombre, yo creo que es una cuestión de actitud. Al fin y al cabo, yo lo veo como un contratiempo, nada más. Yo voy al hospital porque tengo que hacerme un análisis. Además, tengo amigos allí.

El apoyo familiar es el 50 por ciento, ¿no?

Porcentajes creo que no es el caso, nunca he sido de números. Mis padres han estado ahí 140 por ciento si tuviera que cuantificarlo.

Usted tiene mucha fortaleza

Sí, tengo mucha energía. Ya no tomo café por las mañanas, entonces tengo más energía que antes. Pero sí.

¿Qué significa Bobi en su vida?

Es una decisión que se ha tomado conjuntamente, pero a mí los animales es que me encantan, he tenido animales desde que soy pequeño. No creo que se pueda vincular un animal a una etapa de mi vida. Creo que la gente tiene que adoptar siempre, y si te gustan los animales siempre es buen momento para adoptar.

¿Su madre cómo se encuentra?

Si ves a mi madre un día mal, te doy mi teléfono y me llamas porque tengo que verlo.

¿Sigue en casa con ella o ya se ha independizado?

Aunque parezca que no, viajo. Y decir que si estoy en casa o no... cuando estoy siempre para un lado y para el otro.

Lo hemos visto con una novia...

Mi vida sentimental está muy bien. Quiero mucho a mi pareja.

¿Ha visto el reencuentro histórico entre su madre y Antonia Dell'Atte en Masterchef?

Yo es que no soy de Masterchef, yo soy más de Deliveroo, me gusta más pedir comida que cocinarla. No veo Masterchef. Pero si me lo estáis diciendo es porque será noticiable, algo que no entiendo, porque mi madre y Antonia Dell'Atte se llevan de cojones desde hace años.

Boris Izaguirre se sorprendió y dijo que era un momento histórico que se dieran un abrazo.

Bueno, pero es que es la madre de mi hermano, y se lleva con mi madre igual que me llevo yo con ella. Antonia es una mujer fantástica.

¿Con su hermano tiene relación?

Nos vemos siempre que podemos.

