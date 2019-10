Raquel Bollo desvela qué promesa le hizo su hija cuando se quedó embarazada

Raquel Bollo (43 años) ha desvelado que se quedó en shock cuando descubrió que su hija, Alma Cortés Bollo (19), estaba embarazada. La colaboradora de Sálvame pensaba que era demasiado joven, por lo que le hizo prometerle que no abandonaría sus estudios, según han desvelado madre e hija en un vídeo en el canal de Mtmad de la futura madre.

"Me sorprendió mi reacción porque realmente ella esperaba a que yo le dijera: 'Pero tú que has hecho, estás loca...'. A mí me dio tanta pena que yo solo lloraba, decía: '¿Por qué?' En ese momento me quedé muy en shock, lo viví con mucha pena y rabia. No es nada malo pero es una complicación en su vida que no tiene necesidad de vivirla tan joven".

Alma Cortés, en vistas de esta reacción, decidió prometerle que no abandonaría sus estudios. "Me gustaría que terminaras tu carrera, es algo que me has prometido y que espero que no me falles".

La colaboradora ha confesado: "No me gustaría que trabajase en televisión, no por nada, pero ella tiene la oportunidad de estudiar, sacarse su carrera y trabajar de otra cosa", a lo que ha añadido que le gustaría que tuviese una hija: "Si te soy realista a mí siempre me han gustado las niñas".

Alma Cortés ha querido mostrar en esta nueva entrega la buena relación que tiene con Raquel Bollo. "Es una relación de amor odio porque somos muy iguales y entonces chocamos mucho. Es verdad que soy muy exigente, siempre le estoy siguiendo y ella es como que la tengo un poquito hasta el pelo", ha explicado Raquel.

También ha asegurado que en lo que más se parecen es en la parte física: "En lo que nos parecemos más es físicamente. Los tiempos han cambiado y gracias a tus abuelos y a mí, la vida que tu has tenido con tu edad no es la que yo tenía".

La colaboradora de Sálvame ha explicado que no vio con buenos ojos que su hija hiciera un canal en Mtmad, sobre todo al ver la repercusión que tuvo cuando Alejandra Rubio (19) se abrió el suyo. "Estuve muy preocupada, lo comenté con compañeras mías como Belén Esteban (45) y Gema López (48). No me sentó bien pero no por nada, yo veo que muchas chicas lo hacen pero era verlo como televisión, pero yo como madre quiero lo mejor para mi hija, no la quiero en este mundo. Es que ella pasaba de la televisión".

Raquel Bollo ha explicado que "ser padre y madre no es fácil. Hay que suplir la parte económica y la tienes que suplir bien. Tu sientes que al no poder tener ese padre es como que nos hace falta... No es tener, porque si no lo tienen porque no está vivo... pero es estar, estando esa persona a nada y que no esté es como que la falta de él yo la quiero suplir para que no haya esa falta".

Con estas palabras, la colaboradora de Sálvame ha justificado la protección que tiene con todos sus hijos ya que es una madre que está muy pendiente de todos. "Sufro con cualquier persona que pueda decir lo más mínimo de mi hija, ahí no es que sufra es que me lo como", ha asegurado.

[Más información: Así es Juan José Peña, el joven jerezano que hará abuela a Raquel Bollo]