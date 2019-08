Miriam Saavedra confiesa la enfermedad que le dificulta ser madre: "Me pondré en tratamiento"

Miriam Saavedra (25 años) se ha sincerado y ha desvelado algo que nunca antes había contado. Lo ha hecho en su última visita al plató de Sálvame. Aprovechando sus deseos de ser madre, la expareja sentimental de Carlos Lozano (56) ha asegurado lo que sigue, no sin mostrarse ligeramente emocionada: "Tengo ovario poliquístico y tengo que tratarme. Primero tengo que regular mi regla y luego ya ponerme en tratamiento".

Eso sí, esta enfermedad no quita un ápice de ilusión en Miriam, que está dispuesta a ser madre a toda costa y, para eso, piensa emplearse a fondo: "Quiero ser madre el próximo año y me estoy preparando. Así que el próximo año os voy a dar una sorpresita". De entrada, Miriam ha confesado que se ha vuelto a operar del pecho. El primer paso de muchos para ella. "Ya me cambié las bubbies, por cierto, y ahora estoy en tratamiento", ha asegurado.

Miriam en el momento de la confesión. Mediaset

Más allá de sus deseos de ser madre, lo cierto es que Miriam está labrándose un futuro en la televisión y no lo ha tenido nada fácil de un tiempo a esta parte. Con la relación de ida y vuelta que ha mantenido con Carlos Lozano, la peruana ha vivido unos meses convulsos. Tal y como pudo conocer JALEOS el pasado mes de marzo, Miriam se ha visto en este tiempo obligada a viajar con frecuencia a Perú, ya que su su visado había caducado, por lo que no podía permanecer más tiempo en España hasta que le arreglasen los trámites.

Ante la negativa del programa Sálvame y de La Fábrica de la Tele a la hora de facilitarle un contrato laboral con mejores condiciones para que esta pudiese vivir más tiempo en nuestro país, la ganadora de GH VIP se vio obligada a quedarse en el país inca durante más de un mes, que es el tiempo que se ha tardado en tener los papeles en regla. Sin embargo, todo eso ha quedado atrás y en la actualidad Saavedra ha podido retomar su carrera en España.

Miriam, Carlos y Mónica, triángulo amoroso

Mónica Hoyos, Carlos Lozano y Miriam en 'Gran Hermano DÚO'. Mediaset

Por el amor de ese hombre han sido dos mujeres con un mismo destino: el del mundo del reality. Los tres se han lanzado acusaciones de todo tipo y el conflicto tuvo su auge en Gran Hermano VIP, donde Miriam y Mónica convivieron durante tres meses, mientras que Carlos visitaba los distintos platós de televisión para hablar de sus ex.

Han pasado casi tres años desde que Saavedra entró en la casa de Guadalix de la Sierra para visitar a su entonces novio, que concursaba en el formato. Ambos protagonizaron un romántico reencuentro ante las cámaras, lo que desembocó en que todo el pasado de la peruana saliese a la luz. La encargada de hacer pública aquella información fue Mónica Hoyos, madre de la hija de Carlos: "Me llegaron unas informaciones de quién es, de la edad y demás". A raíz de estas palabras, su historia se ha convertido en un negocio cuyo fin no será inmediato.

Los tres han concedido exclusivas en diferentes revistas. Los tres se han sentado en numerosas ocasiones en Sábado Deluxe, y los tres han participado en el formato vip de Gran Hermano. En la actualidad, Mónica y Carlos, igual que Miriam en su día, concursarán en Supervivientes. Lo cierto es que dos años y medio después, la polémica no ha hecho más que crecer, y aunque ha habido pausas en su historia, Supervivientes vuelve a unir a este triángulo, en el que parece que tres nunca son multitud.

