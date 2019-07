Froilán, traicionado por Gonzalo Caballero, el 'amigo especial' de su hermana Victoria Federica

Felipe Juan Froilán (20 años) ha dado un paso al frente en su estrecha amistad con el torero Gonzalo Caballero (27). Y es que, el hijo de la infanta Elena (55) y Jaime de Marichalar (56) ha comenzado a desconfiar del diestro y lo tendría como claro sospechoso de filtrar información sobre su vida privada a los medios de comunicación.

Al menos, así lo informa LOC. Todo se reduce a su obsesión por preservar su vida privada, de la que siempre ha sido muy celoso. De ahí, que no llevara nada bien las filtraciones sobre su vida, en concreto, esas informaciones que apuntaba a que su hermana Victoria Federica (18) tenía mala relación con Mar Torres, la pareja sentimental de Froilán. Ahora, el joven ha decidido averiguar quién de su entorno lo está traicionando y todo hace indicar que Gonzalo Caballero es el 'topo'.

Froilán junto a Caballero en una corrida de toros. Gtres

De momento, lo que desliza el citado medio es que el nieto del emérito Juan Carlos I (81) lo ha expulsado de su grupo de amigos. Sea como fuere, una situación un tanto delicada para Victoria Federica, la cual se encuentra en medio de su hermano y de su 'amigo especial'. Habrá que ver cómo se desarrolla esta situación, pero lo que es innegable es que Froilán se siente traicionado por el que ha sido uno de sus mejores amigos y, de algún modo, entiende que su popularidad como torero le vino, en parte, por su mediática amistad.

Victoria Federica y Gonzalo, ¿crisis a la vista?

Lo cierto es que después de esta drástica decisión de Froilán la relación entre Victoria Federica y Cabellero puede verse resentida en uno de los momentos, en apariencia, más sólidos y tranquilos para la pareja. Al menos, así se han mostrado en los últimos meses, en los que no se han separado el uno del otro. En concreto, Victoria Federica estuvo muy preocupada y pendiente del torero tras su grave acogida el pasado mes de mayo.

Victoria Federica y Gonzalo Caballero en montaje JALEOS.

La relación entre Victoria y Gonzalo comenzó de forma discreta, no solo por la repercusión que suponía conocer a la primera pareja de la quinta en la línea de sucesión del Trono de España sino porque en aquel entonces ella era aún menor de edad. Cabe mencionar que Victoria conoció al torero a través de su hermano, de quien es amigo íntimo desde hace años y para quien el nieto mayor del rey Juan Carlos siempre ha tenido buenas palabras. "Gonzalo es un torero bueno, un torero que lo puedes tener como amigo también. Es una persona que es leal, que no te traiciona, que no te la juega... Estoy orgulloso de tener un amigo como él", afirmó Pipe -como llaman cariñosamente a Froilán- en Espejo Público.

Cruzada la barrera de los 18, la hija de Jaime de Marichalar ya sentía la libertad de asistir a las corridas de su novio como su pareja e incluso profesarse besos y cariños en plena calle. Estas muestras de afecto han copado en varias ocasiones las portadas de las revistas del corazón y han despertado cierto revuelo en las redes sociales -privadas- de la pequeña Marichalar, donde a menudo aparece con su novio al que llama "morritos". Tras este último acontecimiento, ¿crisis a la vista?

[Más información: Victoria Federica y Gonzalo Caballero se separan (temporalmente): así ha sido su despedida]