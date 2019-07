El calvario de Terelu: se cumple un año de la fecha que marcó su vida

Terelu Campos (53 años) preferiría no tener que recordar esta efemérides. Hace exactamente un año, la colaboradora de televisión tuvo que hacer frente a la peor de las noticias. Desde la Fundación Jiménez Díaz enviaban un comunicado médico en el que informaban de que la hija de María Teresa Campos (78) volvía a sufrir cáncer de mama; esta vez, en el seno izquierdo.

"La paciente Dña. Teresa Borrego Campos presenta un nuevo tumor primario en la mama izquierda por lo que será intervenida en los próximos días en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. El proceso está siendo coordinado por el doctor Francisco Lobo", desvelaba el informe.

La que fuera colaboradora de Sálvame ya tuvo que abandonar su puesto de trabajo a principios del año 2012 cuando le diagnosticaron un tumor maligno en el seno derecho. Hace algo más de un año, Terelu Campos concluía su tratamiento hormonal y dejaba atrás definitivamente una enfermedad que en julio de 2018 la golpeaba de nuevo.

Desde entonces, su vida profesional también ha sufrido diferentes vaivenes. Tanto es así que el pasado mes de abril, decidía abandonar definitivamente el programa donde trabajó durante más de nueve años. Pero, ¿cuáles han sido las fechas clave del peor año de la vida de Terelu?

8 de julio de 2018 - Primera entrevista en Deluxe

Tras el anuncio de su enfermedad, Terelu se sentaba en Deluxe y junto a María Patiño (47) revelaba que se encontraba "esperanzada y angustiada". "Esperanzada porque el próximo miércoles el doctor Díaz Miguel me opere y me quite el tumor. El análisis de ese tumor me da esperanzas... Esperanzas de no volver a pasar otra vez por todo, tan solo con quitarme algo ya seré feliz".

11 de julio de 2018 - Primera intervención

En un comunicado distribuido por la Agencia EFE, se informaba de lo siguiente el pasado 11 de julio de 2018: "Teresa Borrego Campos, conocida como Terelu e hija de la periodista María Teresa Campos, ha sido intervenida esta mañana "satisfactoriamente" del cáncer de mama que padece, según ha informado en un comunicado la Fundación Jiménez Díaz".

12 de julio de 2018 - Recibe el alta hospitalaria

Tan solo un día después de ser intervenida, la hermana de Carmen Borrego (52) recibía el alta y atendía a los medios de comunicación con una sonrisa en sus labios. Su decisión más drástica sería anunciaba apenas dos semanas después a través de una exclusiva en la revista ¡HOLA!.

1 de agosto de 2018 - Entrevista en ¡HOLA!

"Estoy decidida a hacerme una doble mastectomía. La otra opción, en vez de quitarme los pechos, serían 25 o 30 sesiones de radioterapia y cinco años de tratamiento hormonal con pastillas, pero, ¿quién me asegura a mí que, después, no me vuelva a aparecer otro tumor? Necesito ya un poco de paz", confesaba en la portada de la citada publicación.

26 de agosto de 2018 - Nueva entrevista en Deluxe

Tras esa comentadísima entrevista, Terelu volvía al plató de Deluxe para detallar cómo había evolucionado su enfermedad y en qué punto se encontraba. Reafirmó lo dicho, estaba dispuesta a realizarse la doble mastectomía y a reconstruir su pecho desde cero, a pesar de que el test genético había confirmado que no tenía una predisposición genética.

"No tengo esa predisposición genética, pero he tenido dos cáncer de mama en seis años. Se estudian los genes que se conocen, pero no los que no se conocen (...) Por eso falta que llegue una de las personas más importantes de mi equipo médico, mi oncólogo, porque necesito tener su respaldo para tomar una decisión", revelaba. "Fui a un consejo médico a finales de julio. Y allí, en el que están el oncólogo, el cirujano, el cirujano plástico o la radióloga, dijeron que yo tenía una base para poder hacer esa operación", declaró.

13 de septiembre de 2018- Nuevo corte de pelo y críticas

Durante su anunciada reaparición, el programa Sálvame jugó con la idea de que Terelu volvería habiéndose sometido a un cambio radical. A priori se pensó que había podido pasar por quirófano a la vez que su hermana pequeña, que había decidido operarse del cuello. Sin embargo, la realidad fue otra muy distinta. La colaboradora decidió cortarse y teñirse el pelo de la misma forma en que lo hizo en 2013, cuando sufrió su primer cáncer de mama y por el tratamiento de quimioterapia no tuvo más remedio que hacerlo. Las críticas por "rentabilizar" y "frivolizar" con su enfermedad no se hicieron esperar no solo en los medios sino en las redes sociales.

6 de octubre de 2018- Doble mastectomía

El 6 de octubre, Terelu volvía a ingresar en la Fundación Jiménez Díaz para someterse a una doble mastectomía. 10 horas de intervención para llevar a cabo la difícil decisión de deshacerse de su pecho para minimizar las posibilidades de volver a sufrir cáncer de mama.

10 de octubre de 2018 - Exclusiva en Lecturas

Tres días después y aún desde el hospital, Terelu concedía una entrevista exclusiva para la revista Lecturas. En ella revelaba lo siguiente: "Hoy empiezo a ser un poco persona, lo he pasado francamente mal. He pasado el miedo más horrible del mundo. Tengo que dar las gracias porque he estado en muy buenas manos, pero esto hay que pasarlo y vivirlo en primera persona. Es difícil de explicar".

7 de noviembre de 2018 - Tercera intervención en cuatro meses

El postoperatorio tras la doble mastectomía le trajo dolores y problemas inesperados. La recuperación fue muy difícil y sus senos no reaccionaron bien a los nuevos tejidos. A este respecto, Terelu comentó: "Estoy regular. Es más difícil de lo que pensaba, bastante más. Esto es muy largo", confesó. La tertuliana afirmó que su estado de ánimo variaba con frecuencia y que sufría muchos altibajos: "Hay veces que cuando voy a las curas tenéis que entender que voy fatal y salgo fatal, no me apetecen fotos, ni hablar ni nada", declaró ante los medios de comunicación que se interesaron por su estado de salud.

22 de abril de 2019 - Decidía abandonar definitivamente Sálvame

No hay duda de que Terelu tiene marcada esa fecha en su calendario personal. Aquel 22 de abril, y tras defender a su hermana Carmen de las descarnadas críticas de sus compañeros de programa, la hija de Teresa Campos decidía abandonar Sálvame para siempre y de forma taxativa.

26 de abril de 2019 - Cuarta operación

La también presentadora tuvo que ser intervenida quirúrgicamente el viernes 26 de abril en la Fundación Jiménez Díaz. Sin embargo, no se trataba de ninguna urgencia de última hora, ya que la cita con el quirófano estaba prevista para esta fecha desde hace mucho tiempo. En palabras de Carmen Borrego a este diario, "está todo bien. Era una operación programada y ha salido todo como se esperaba. Ella está bien".

25 de mayo de 2019 - Visita obligada a Deluxe

Contra todos sus deseos, Terelu Campos se veía obligada a sentarse en una entrevista a modo de despedida en Deluxe por un adeudo que tenía contraído con su productora, La Fábrica de la Tele, tal y como desveló este periódico en exclusiva. Durante su enfermedad, sus jefes la ayudaron económicamente y con esa entrevista, Campos vería saldada su deuda. "Me voy porque no era capaz de continuar, las cosas son mucho más sencillas". Además detalló que "los últimos siete meses de mi vida han sido muy duros (...) Si en mi mano está quitarme ese sufrimiento, voy a hacerlo y, además, creo merecerlo". Y continuaba: "Ha llegado un punto en el que no soy capaz de continuar en Sálvame. He sido muy feliz los años de Sálvame. En estos nueve años y tres meses he relativizado mucho, pero hay un momento en que eso no es suficiente. Quiero ser egoísta por una vez en la vida. Quiero darme el gusto de priorizarme, de ser yo lo primero ahora mismo", afirmó con rotundidad.

Julio de 2019 - Nueva colaboradora de Viva la vida

Justo un año después de que anunciase la triste noticia de un nuevo cáncer de mama, Terelu ha encontrado la tranquilidad laboral con discreción y sin estridencias en el magacín Viva la vida de Telecinco. Desde el pasado mes de abril, el formato de Cuarzo está dirigido por Raúl Prieto (43), exdirector de Sálvame e íntimo amigo de María Teresa, Carmen y también Terelu. Un nuevo rumbo y un nuevo destino con el que poder cerrar y olvidar para siempre el calvario de su enfermedad y sus días de dolor en su anterior programa.

