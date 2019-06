Última hora sobre el estado de salud de María Jiménez tras más de dos semanas de silencio

Quince días han pasado desde que Isabel Jiménez diese a conocer públicamente las últimas noticias sobre el estado de salud de su hermana, María Jiménez (69 años): "Está evolucionando de manera positiva y ya le están empezando a quitar la entubación", comentó a los periodistas. Más de dos semanas de silencio absoluto en la que poco o nada se ha sabido sobre la artista, pero JALEOS ha podido hablar con su hijo Alejandro Asunción, que ha desvelado algunos detalles sobre cómo se encuentra en los últimos días.

"Mi madre está mucho mejor. Está consciente y habla con todos los que la visitan. Si sigue así, es muy probable que en dos semanas ya esté en casa", confiesa. Contento con la situación, ha tranquilizado a todos aquellos que se han preocupado durante todo este tiempo, pero no ha querido dar más detalles sobre el tema, asegurando que compartirá más noticias muy pronto.

Lo último que el hijo de María Jiménez habló con este medio el pasado día 7 de junio fue que "estaba mejorando mucho" y que no podía desvelar más detalles a los medios de comunicación porque los médicos daban un "pronóstico reservado". Esta afirmación significa, en términos generales, que el médico declara que no se puede predecir la evolución futura de la enfermedad porque los síntomas no son suficientes o bien porque hay riesgo de que surjan complicaciones.

Una de las alegrías más grandes para la familia llegó en el momento en el que, por fin, María empezó a comunicarse y a hablar con las personas que iban a visitarla: "Me mira y me quiere hablar, pero no puede de momento. La verdad es que nos ha dado un subidón. Tenemos mucha gente que sigue pidiendo por ella, vamos a esperar unos días más, y ya verás como ya mismo está aquí", confesó su hermana hace unas semanas.

La intérprete fue trasladada el pasado martes 28 de mayo al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla al no mejorar su estado de salud por la obstrucción intestinal que padecía. La realidad hablaba de una "evolución favorable dentro de la gravedad", pero desde hace más de tres semanas son muy pocos los datos concretos que se han hecho públicos sobre su estado de salud.

Más de un mes y medio ingresada en el hospital

María Jiménez estuvo ingresada durante casi un mes en el Hospital San Rafael de Cádiz desde que el pasado 2 de mayo fuese operada de urgencia. Lo que parecía una simple intervención, acabó derivando en problemas mayores, y aunque en un primer momento su evolución fue favorable, sufrió algunas complicaciones circulatorias que la obligaron a permanecer en la UCI unas semanas más.

Los familiares y los amigos íntimos de la artista han estado y están pendientes de su evolución en todo momento. La familia ha pedido respeto en todo momento a la hora de tratar la información para evitar especulaciones y rumores.

