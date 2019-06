Vanesa Lorenzo pide matrimonio a Carles Puyol tras siete años de relación

Hacía meses que existían rumores sobre una posible boda entre el futbolista Carles Puyol (41 años) y su novia, la modelo Vanesa Lorenzo (42), pero no ha sido hasta este lunes cuando esas informaciones se han basado en la realidad. La pareja se encuentra desde el pasado sábado disfrutando de unas idílicas vacaciones en las Islas Galápagos, escenario que ha sido testigo del romántico momento de la pedida de mano.

Lejos de los tradicionalismo, en esta ocasión la persona que se ha arrodillado entre las rocas y la arena de la playa ha sido la modelo. Ante la sonrisa atónita del exjugador del F.C. Barcelona, Vanesa ha cogido sus dos manos y ha bajado la rodilla para hacerle la famosa pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?".

Puyol ha sido el encargado de mostrar al mundo el instante en el que su novia se inclinaba y procedía al ritual habitual que ha de hacerse antes de celebrar la boda. Ante un enorme cactus, un cielo azul, el mar en calma y ambos en traje de baño, la pareja se ha jurado amor eterno en lo que es el paso previo a pronunciar el 'sí, quiero' en el altar tras siete años de noviazgo.

Ver esta publicación en Instagram He dicho que Sí! Una publicación compartida de Carles Puyol (@carles5puyol) el 10 Jun, 2019 a las 8:17 PDT

"He dicho que sí". Así lo ha compartido el ex defensa central en sus redes sociales, algo que no ha hecho la maniquí por el momento. Lo que sí han hecho ambos ha sido mostrar sus tres días de ensueño en el océano Pacífico.

En esta escapada han convivido con animales exóticos como las iguanas, las tortugas gigantes o los leones marinos. Han buceado en las profundidades de mar y han descubierto los parajes más desconocidos y deshabitados tras kilómetros de andadura. Tal y como ocurre con su historia de amor, han ido conquistando etapas siempre unidos de la mano.

Ver esta publicación en Instagram Al agua patos... Una publicación compartida de Carles Puyol (@carles5puyol) el 10 Jun, 2019 a las 5:35 PDT

La pareja se conoció de forma muy peculiar. Y es que fue gracias a una cita a ciegas en el año 2012 cuando tuvieron contacto por primera vez. Esta manera tan inusual de conocerse fue todo un acierto, ya que la magia entre ellos nunca se ha desvanecido y han sabido siempre sacar tiempo para ellos. Fruto de su amor nacieron sus dos hijas Manuela (4) y María (2), el mayor punto débil del futbolista y la modelo.

[Más información: El 'palacio' de Carles Puyol y Vanesa Lorenzo en su escapada a Dubái]