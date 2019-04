Martina Klein confiesa abiertamente su deseo de casarse con su pareja, Álex Corretja

Martina Klein presentó la nueva colección de Ysabel Mora 'Swimwear'. Apasionada del bikini para broncearse bien, la modelo se prepara para el verano. Feliz junto a su pareja, Álex Corretja (45), confiesa sus deseos de pasar por el altar, aunque confiesa que todavía no ha dado el paso de pedirle matrimonio.

Martina ha admitido sin reparo que quiere casarse con el tenista, con el que lleva muchos años de relación: "Pregúntale a él. Son de las pocas cosas en las que todavía soy clásica". Además, asegura que está feliz con el deportista, con el que recién ha tenido a la pequeña Erica, el sueño que siempre han tenido: "Hemos conseguido nuestro sueño que era cerrar este círculo de: los tuyos, los míos, y ahora la nuestra". Confiesa, también, que se le cae la baba con la pequeña, que insinúa, parece un calco de sí misma: "Tiene mucho carácter para lo bueno y para lo malo, como la madre".

Martina Klein posando para los medios de comunicación. Gtres

También ha querido dedicarle unas bonitas palabras al pequeño Pablo, que ya no es tan pequeño porque tiene 14 años y pronto se echará novia, algo a lo que Martina no le tiene miedo: "Me hará ilusión porque uno vive esas cosas con mucha intensidad con los hijos, con lo guapo y listo que es, vendrá".

Se queda pillada cuando le preguntan por la boda de Rafael Nadal (32) y opta por hacer oídos sordos tras un gran silencio, dejando la duda de sí el tenista les ha invitado a ella y a Corretja: "No, no. En general me han invitado a pocas bodas. A mí no se me casa nadie". Además, se considera una persona recatada y reniega de hacer topless y de aparecer desnuda en los medios: "No soy de topless desde que me sacaron en una portada de una revista tomando el sol y le gané el juicio. No estoy cómoda enseñando, con los años he ido a más: cuanto menos enseño, mejor".

