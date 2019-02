Carmen Machi y Pablo Motos se marcan un Terelu: chocolate y porras en pleno directo

Que la experiencia es un grado es algo de lo que puede dar fe Carmen Machi (56 años). Se hizo un hueco en la pequeña pantalla gracias a 7 vidas y, desde entonces, se puede decir que el trabajo no le ha faltado, como ha quedado patente con la reciente Perdiendo el Este, película que llegaba a la cartelera el pasado 15 de febrero.

Aunque no fue ese proyecto de lo que más habló la madrileña durante su visita a El Hormiguero este lunes, una persona que si bien no suele tener demasiadas apariciones televisivas (más allá de su faceta como intérprete) ya es invitada platino en el talk show de Antena 3. El Teatro Valle-Inclán tiene en cartel El jardín de los cerezos, una obra clásica de Anton Chejov y que, hasta el momento, está teniendo una gran acogida entre el público.

“Sí, estamos llenando todos los días. Los clásicos son un reclamo muy potente. Tenemos la suerte de que la gente está muy interesada”, justificó Machi, antes de ser preguntada por Pablo Motos (53) sobre si tenía algo que ver con ese éxito el hecho de que en cada actuación versione el mítico tema de Queen I want to break free: “Va a parecer que más que un musical de Chejov es, yo qué sé. La obra está contemporizada. El texto es el original pero está adaptado a nuestro tiempo. La obra habla del paso del tiempo, del ser humano en su profundidad, por eso sigue atrayendo a la gente después de tantísimos años”.

Ese argumento dio pie a que tanto Motos como Machi se pusieran un tanto existencialistas. “Parece que te aferras a lo que conoces y que eso da la felicidad. No es así. Chejov es uno de los grandísimos autores de teatro universal. Sabía que se iba a morir y acaba escribiendo una comedia a su novia”, explicó la actriz.

MUCHO HUMOR

Tras el paso obligado por publicidad, Machi vio cumplido su primer deseo como invitada platino: tomarse un chocolate con porras. “Esto es una maravilla”, aseguró la actriz. “Hay un momento que la gente deja de sentir el placer, pero nosotros no”, apuntó Motos. “Ya veréis qué programa tan bueno tenemos esta noche”.

Entre churro y porras, la actriz madrileña adelantó algunos detalles de su próximo trabajo. Bajo el sello de Netflix, Criminales aún no tiene fecha, pero para Machi “es una maravilla; no digo mucho más porque no se puede contar demasiado. Me quito el sombrero con su director, Mariano Barroso”.

Tras la habitual intervención de Trancas y Barrancas, Motos rescató una de las secciones más entrañables, la de frases de niños, en la que, cómo no, también participó Carmen Machi con su gracejo habitual. Los momentos virales de Ana Morgade (39) fueron la antesala de una de las secciones más curiosas, comandada por Los Swimgvergüenzas, un peculiar grupo que se empeñó en hacer música con unos pollos de goma, concretamente con el Billie Jean de Michael Jackson.

Yibing, que habló de las diferentes visiones que se tiene de la fidelidad conyugal en China y España; y Marron con su truco de ciencia que él mismo calificó de “dulce”, cerraron uno de los programas más edulcorados que se recuerdan en El Hormiguero.