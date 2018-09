Manu Tenorio, sobre su accidente: "El dolor es insufrible"

En agosto Manu Tenorio (43 años) tuvo un accidente en su domicilio, cuando el cuadro eléctrico produjo un cortocircuito que desembocó en varias quemaduras en el brazo, el antebrazo y la mano. El cantante, que se está recuperando poco a poco, ha relatado cómo fue este episodio y los días posteriores en El programa de Ana Rosa.

"Fue muy duro", recuerda el artista con la mirada puesta en el suelo pareciendo rememorar en ese momento el fogonazo que causó el accidente y que le obligó a ser operado de urgencia.

Manu Tenorio agradece su atención al personal sanitario

El artista sabe que ha tenido suerte porque le dio el fogonazo y no la descarga, con la que "me podría haber quedado ahí", asegura con la voz emocionada a la vez que miraba conmovido a Ana Rosa Quintana (62).

Tras salir de quirófano, donde le sometieron a una cirugía de urgencia, "me llenaron los brazos de grapas, porque me pusieron como una especie de segunda piel, que lo que hace es mantenerte tensa la tuya para que no se te vaya y por debajo se te regenerara, que para sujetarlo se usan grapas".

Pero uno de los momentos más dolorosos que recuerda es la llegada a casa. El artista asegura que cuando estaba en el hospital le tenían puesto sueros y medicamentos intravenosos que le calmaban los dolores. Pero una vez en casa era distinto: "Te quitan los tubos y te tratan de paliar el dolor con medicamentos, pero el dolor es insufrible".

Manu Tenorio se está recuperando poco a poco, e incluso ofreció hace unas semanas un concierto en Marrakech (su primer evento tras el accidente). "El brazo izquierdo ha sido un poco más complicado (extremidad que en el programa se veía vendado), porque las heridas han sido un poco más profundas, y hasta ayer cabía la posibilidad de que volviera a pasar por quirófano", explica con una sonrisa en el rostro y un tono de esperanza en su voz.

Un cantante de su talla era consciente de que necesitaba recuperar la movilidad para no perder la maestría con los instrumentos, y poco después de su intervención ya tocaba la guitara: "Soy muy terco, para algunas cosas positivas y no tanto; y para mi era necesario" el tocar la guitarra.

Su pareja, un gran apoyo

Manu Tenorio no ha estado solo en toda esta lucha. Junto a él, en todo momento (incluso cuando se produjo el accidente), ha estado su mujer Silvia Casas. "Ha sido un bastión, un apoyo enorme", recuerda el cantante.

Manu y Silvia por las calles de Madrid.

La actuación de su mujer en ese momento fue primordial, pues "reaccionó inmediatamente" y evitó que las consecuencias pudieran ser más graves. El que no estaba en la casa, por suerte, fue el pequeño que tienen en común: "Gracias a Dios a mi hijo le habíamos dejado con mi suegra".

El cantante y la periodista están muy unidos, y es habitual verles disfrutar juntos del poco tiempo que tienen libro. Se encuentran felices, y no descartan tener otro hijo en un futuro.

[Más información: Manu Tenorio y lo que no se ha contado sobre su accidente: "Ha estado a punto de no contarlo"]