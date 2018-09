Todos los detalles de la tardía puesta de largo de Tana Rivera

Tana Rivera (18 años) por fin va a ser la protagonista de su gran día. Este viernes 14 de septiembre, la única hija en común entre Francisco Rivera Ordóñez (44) y Eugenia Martínez de Irujo, celebrará su tardía puesta de largo junto a cuatrocientos invitados. Se esperaba que la fiesta de la debilidad de la duquesa de Alba tuviera lugar en las dos fincas referente de la Casa Alba: el palacio de Liria, que preside el número 1 de la calle de la Princesa de Madrid; o el palacio de Dueñas, el histórico lugar donde Cayetana pasó gran parte de su vida hasta su fallecimiento.

Tana Rivera Martínez de Irujo. Gtres

No obstante, Eugenia, la organizadora de todo el evento, ha decidido que la puesta de largo de Tana tenga lugar en la finca La Pizana, ubicada en la localidad sevillana de Gerena, según desveló Vanitatis quien tuvo acceso a la invitación. Se trata de la impresionante casa que la duquesa de Alba dejó en vida a la duquesa de Montoro, su única hija. Hasta allí se desplazarán familiares y amigos de Tana con un dresscode muy marcado: ellos, clásico esmoquin y ellas, vestido largo.

Fue el pasado 15 de octubre de 2017 cuando la hija de la duquesa de Montoro cumplió 18 años. Sin embargo no ha sido hasta once meses después cuando se va a celebrar su puesta de largo. Esto es, además de su presentación oficial en sociedad, la celebración que marca el pasado de la adolescencia a la mayoría de edad.

El hecho de que Tana no haya tenido antes su 'merecida' puesta de largo se debe a los disgustos académicos que ha entregado a sus padres. Descontentos con las notas de Tana aunque quitando hierro al asunto de forma pública, Fran y Eugenia han preferido esperar que su hija tuviese encauzado su futuro con los libros y después celebrar sus 18 aunque ello suponga casi solaparlo con sus 19.

Tana, a diferencia de otras jóvenes de la jet española, vive alejada de las redes sociales. Existe un gran hermetismo entorno a su figura y apenas ha emitido palabra. De lo poco que se conoce de ella es que es gran amante del flamenco, del mundo del toro -herencia directa de su familia paterna- y que el pasado verano tuvo un delicado incidente mientras realizaba labores humanitarias en Ghana. El voluntariado prometido se convirtió en todo un infierno para el grupo de adolescentes entre el que se encontraba tras descubrir que la organización Yes We Help no cumplió con las garantías y condiciones estipuladas una vez llegaron al país africano.

Tana Rivera y Curro Soriano. Gtres

Superado el mal trago, ahora vive y bebe los vientes por una joven promesa del pádel. Curro Soriano (21) es la primera gran ilusión de Tana Rivera. Sevillano, dos años mayor que ella y deportista. Se conocen desde hace años pero ha sido este verano cuando ha surgido la chispa entre ellos. Soriano ya se encuentra inmerso en la familia de su novia. Es uno más y con total seguridad ha colaborado con Eugenia en sorprender este viernes a Tana por su esperada y remisa puesta de largo.

