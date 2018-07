Primera imagen de Álex Lequio tras su paso por el Memorial Cancer Center

Álex Lequio (25 años) por fin ha hablado. El hijo de Ana García Obregón (63) y Alessandro Lequio (58) ha roto su silencio a través de sus redes sociales con un directo mensaje de agradecimiento y deseos de volver a España: "He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos".

En la imagen se observa al joven empresario acompañado de su padre, Alessandro y su madre, Ana, la única persona que no se ha separado de él en ningún momento desde que pusieran rumbo a Nueva York el pasado 8 de abril.

Y no ha sido el único en hablar. También Ana Obregón, que no posteaba absolutamente nada desde el pasado 22 de marzo, ha utilizado su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de cariño a todas aquellas personas que se han sentido identificadas y solidarizadas por su situación como madre.

"Perdonad estos cuatro meses de silencio en los que como madre entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo, cariño y respeto que nos han dado fueras para seguir luchando cada día. Sé que esta pesadilla acabará pronto. ¡No vemos la hora de volver a España!", comentaba la presentadora ante la sorpresa de sus más de 100.000 seguidores.

Álex Lequio, cuatro meses en Nueva York

La publicación de unas fotografías entrando en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York levantó preocupación por el estado de salud del joven. Desde entonces, el silencio y el hermetismo ha reinado en su familia y sus amigos, que han preferido respetar la delicada situación ante la que se enfrentaba la familia Lequio y García Obregón. Tan solo brindó Álex unas declaraciones en exclusiva para JALEOS donde invitaba entonces a la tranquilidad: "Está todo bien. No hay de qué preocuparse". Desde aquellas palabras, silencio. Hasta ahora.

El pasado 5 de julio, justo tres meses después de marchasen a Estados Unidos de forma urgente, se anunciaba la presencia del CEO de Polar Marketing en la inauguración de un restaurante cliente de su empresa de comunicación. Finalmente, y según las palabras de su propio padre, "no asistió por recomendación médica". Alessandro Lequio, en representación de su hijo, ejerció de maestro de ceremonias.

Ahora es el propio Álex quien ha tomado las riendas de sus redes sociales y ha ofrecido su primera fotografía tras el ingreso en el célebre centro clínico especializado en el tratamiento de la mencionada enfermedad, un paso más para su completa recuperación y su anhelado regreso a España.

