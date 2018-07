Ana Boyer y Fernando Verdasco desvelan sus ganas de ser padres

Nadie quiso perderse ayer el desfile de Pedro del Hierro en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, pero si el diseñador contó con unos invitados de lujo esos fueron, sin duda, Ana Boyer (29 años) y Fernando Verdasco (34).

La pareja, que contraía matrimonio a finales del año pasado, viven en un constante viaje dado a la apretada agenda del tenista, por lo que no es muy típico verlos en actor sociales. Sin embargo en esta ocasión no han querido faltar a su cita con la moda, donde han hecho balance de sus meses de casados y han desvelado sus planes de ser padres.

¿Qué esperan encontrarse en el desfile?

Ana: Venimos con muchas ganas de ver lo que nos van a enseñar, conocemos colecciones pasadas pero no sabemos nada.

Ana y Fernando. Gtres

Fernando, ¿qué es lo que más le gusta de Pedro del Hierro?

Los diseños que tienen, me gustan los trajes y la ropa casual, la uso mucho y el trato que tienen es increíble. Desde un principio se han portado increíble y me encanta la marca.

¿Se aconsejan a la hora de vestir?

Fernando: Un poquito.

¿Quién más?

Fernando: Ella.

Ana: Al final los dos damos nuestra opinión pero hay muchas personas alrededor, tenemos familias grandes, todos opinan y es complicado. No puedes llevar los gustos de todos.

¿Y en su día a día?

Ana: Creo que solemos vestir bastante sencillos y con ropa deportiva, ropa más cómoda.

¿Cómo es su armario?

Fernando: Desordenado soy yo, no hace falta que conteste ella. Eso no hay duda y, bueno, en mi armario hay de todo, desordenado, pero de todo. Deportiva hay muchísima pero hay de todo.

¿Eso crea enfados?

Ana: No, para nada.

Fernando: No, enfados no, algún toque de atención más que nada.

¿Algún plan para verano?

Ana: El trabajo.

Fernando: Yo torneos, desgraciadamente no porque me encanta, pero ves a todo el mundo disfrutando de la playa y yo pensando en torneos. Son sitios muy bonitos pero me gustaría estar en alguna playa bonita durante este verano y no podré. Mis vacaciones son siempre en noviembre y tendré que esperar unos meses.

Madrid acoge la semana de la moda con la MBFW

El moreno Katar está muy bien

Fernando: Ahora tengo torneos y no tengo tiempo tampoco, pero luego sí que volveré a Katar y espero que haga menos calor que ahora.

Ana, que te acompaña a todos los viajes, es un apoyo

Fernando: Sí, es muy importante para mí y ya llevamos desde antes de nuestra boda y siempre lo he dicho, es muy importante para mí que me acompañe y esté a mi lado.

¿Balance de estos meses de casados?

Fernando: Ha sido muy bueno, disfrutando mucho el uno del otro y viajandotodas las semanas juntos, siempre viene a los torneos conmigo.

Ana: No ha cambiado mucho, pero estamos bien.

El matrimonio. Gtres

¿Es su talismán?

Fernando: Bueno, cuando gano sí, pero cuando pierdo...

Al final siempre están juntos

Ana: Sí, la verdad es que nuestros primeros años juntos estábamos en distancia y ahora estamos encantados pudiendo pasar mucho tiempo juntos y disfrutando.

Eso ayuda en su relación

Ana: Sí, totalmente.

¿Van a esperar mucho para ser padres?

Fernando: Eso es lo que nos pregunta todo el mundo, pero al final no sabemos qué contestar. Vamos a ver, yo estoy muy centrado en mi carrera y me encantaría serlo, todo el mundo lo sabe ya. Es un secreto a voces pero, bueno, creo que todavía ojalá tenga para unos cuantos años más como tenista y el hecho de ser padre me echaría un poco más hacia el lado de querer estar con mi hijo yno centrarme en el tenis. Vamos a ver, poco a poco.

Ana, ¿eso lo entiende?

Sí, totalmente, sé que para los tenistas o los deportistas hay muchas cosas que tener en cuenta a la hora de tener hijos y, por supuesto, los tendremos cuando lo sintamos y nos apetezca.

