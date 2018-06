Cuidado, Bertín: la gota a veces deriva en disfunción eréctil

EL PURGATORIO BY MARTA CIBELINA

En el concierto celebrado en el Teatro Real con motivo del 2º aniversario del Real Madrid una mujer aplaudía con los dos brazos, por encima de la cabeza, como si no hubiera un mañana. Era Fabiola Martínez (45), la esposa de Bertín Osborne (63), presentador del evento, vestido con un smoking que le sentaba como un guante.

No se cansaba, y no paró hasta que no dejó de aplaudir el último de los invitados al concierto. Era Fabiola, su mujer, la madre de sus dos hijos pequeños. La persona con quien Bertín se ha convertido, a ojos de la opinión pública al menos, en un hombre metido en vereda. Y también la que le quitó en televisión la imagen, merecida según cuenta alguna afortunada, de amante perfecto.

Fabiola Martínez en una imagen de archivo. Gtres.

El hombre que tantos corazones rompió por las costas y camerinos de toda España cuando cantaba aquello de Buenas noches señora, se ha convertido en un padre de familia súper numerosa, un abuelo decente que no duda en confesar en privado, modesto él, que aquellos tiempos de altísimo rendimiento pasaron a la historia. ¿No será por despistar? Incluso habló del tema abiertamente con Carlos Herrera (60) en televisión. Allí, gracias a Fabiola, nos enteramos de que al cantante le gusta dormir solo e insinuó que le gustaría que fuera más cariñoso. ¿Y no será que es lista y quiere hacerle una publicidad negativa para quitarse rivales? Porque quien tuvo retuvo, y la jodienda, como vulgarmente se dice, no tiene enmienda. La última gotita ha sido lo de la gota.

La gota y la disfunción eréctil

En declaraciones a JALEOS, esta guapa venezolana ha manifestado que su marido padece esta enfermedad, que ya sufrieron personalidades como Carlos V o Kiko Rivera (34). ¿Hay algo más antilujuria aparte de las bragas Montoya de cuello alto que la gota? Bertín, a fuerza de ser infiel durante muchos años, aprendió mucho. Y puede llegar a ser, si quisiera, un marido de los que te la pegan sin que te enteres.

Según un estudio presentado en el Congreso Anual de la Liga Europea contra el Reumatismo (EULAR 2014), los hombres que tienen gota, una enfermedad reumática originada por la acumulación de cristales en las articulaciones, cristales de urato monosódico, están más predispuestos a sufrir disfunción eréctil. Hasta en un 76%. No parece ser el caso de Paquirrín, Kiko Rivera, ídolo de muchas mujeres y presa codiciada de cualquier banco de esperma. Ya sabemos que deja a las mujeres embarazadas tan sólo con mirarlas y evita los viajes románticos por miedo a aumentar la familia.

Bertín Osborne en una imagen de archivo. Gtres.

Para mí que Bertín, como Kiko, sigue funcionando perfectamente. Y Fabiola, con un hombre que sigue levantando pasiones allí por donde va, ha desarrollado sofisticadas tretas para mantenerlo atado y que no se le escape como los globos. Lo de la gota es una idea genial. Aunque tal vez se haya pasado un poquito. Los ibéricos, el aceite y el queso que comercializan están tan buenos como el cantante y no es cuestión de poner en riesgo la economía familiar.

Pero, ¿qué no será capaz de hacer una mujer enamorada para mantener a su lado al hombre al que ama? Fabiola no es tonta y sabe que hay mujeres de varias generaciones enamoradas del buen porte de su marido. Señoras hechas y derechas y hasta alguna joven capaces de perder la compostura por escuchar los susurros de la voz aterciopelada del único comunicador, entrevistador o presentador que puede permitirse olvidar las rigideces de lo políticamente correcto y decir lo que le sale de los mismísimos. Pocos famosos tienen tanto morbo como él. Lo de la gota ha sido una gran idea, pillina. Sea cierto o no, así nunca habrá ninguna gotita que colme el vaso.

