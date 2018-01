Los dramas de Antonio Carmona: del alzheimer de su padre a su salida de Ketama

Hace cuatro meses que recibió el alta hospitalaria después de que tuviera que ingresarse en el Hospital madrileño San Francisco de Asís para realizarle una "cirugía urgente maxilofacial" a fin de atajar un proceso inflamatorio-infeccioso que le había afectado a la garganta.

Hoy, Antonio Carmona (52) está totalmente recuperado y solo piensa en su gran vuelta a los escenarios el próximo 13 de febrero. Se siente con fuerza y este martes visita el programa de los hormigas más famosas de la televisión, El Hormiguero, para calentar motores. JALEOS ha querido hacer un recuento por los dramas más importantes en la vida del cantaor.

1- El alzheimer de su padre

Antonio en el entierro de su padre. Gtres

En la familia Carmona se conoce el significado de la muerte. Juan El Habichuela, el patriarca, se vio aquejado de un Alzheimer galopante: "Recuerdo que mi sobrino Juan y yo quisimos rendirle tributo con la canción Me encanta. Él estaba ya muy malo y cuando me fui al estudio le dije ‘Papá, no te vayas a morir que voy a cantar una cosa para ti’. Se esperó y a las dos horas de mi vuelta se murió", aseguró el intérprete en Mi casa es la tuya. Fueron tiempos complicados: "Tuvo una enfermedad horrorosa, grande. Al final no nos conocía y apenas se conocía a sí mismo. Solo sabía quién era cuando le ponías una guitarra en la mano. Entonces decía: 'Claro, si yo soy Juan El Habichuela'. Fue duro".

2- Su particular opinión de la prueba del pañuelo

La prueba del pañuelo en su casa es una tradición férrea, mantenida de generación en generación. "Mi familia, mi madre, sigue manteniendo esa tradición, pero yo he evolucionado un poco. Me casé con una paya y cambié de percepción. Por una parte es bonito, pero por la otra me veo como padre y si le hicieran eso a mis hijas no sé cómo lo vería. Hay que evolucionar", aseguró en Telecinco.

¿A su mujer, Mariola Orellana, le practicaron la prueba? Carmona tira de sarcasmo: "Sí, a Mariola le sacaron el pañuelo en Gibraltar, donde nos casamos. Una amiga lo organizó para las once de la mañana y como la noche de antes nos fuimos de juerga los de la despedida, se me echó el tiempo encima y para sortear el tráfico tuvimos que sacar un pañuelo por la ventanilla. Ósea, sí, hubo pañuelo".

3- Los prejuicios iniciales de su madre con Mariola

Antonio junto a Mariola. Gtres

El hecho de que una paya entrara en su mundo gitano Matilde, la madre de Antonio, no lo llevó nada bien: "Ay, lo que me entró por dentro. Antonio me dijo que quería casarse con una paya y yo lo pasé mal porque quería respetar la tradición". La propia Mariola Orellana lo refutó en el programa de Bertín: "Mi suegra no me podía ni ver y yo la entendía. Un día le dije que cuando viera lo que quería a su hijo, me querría ella".

4- Sus juergas con Tom Cruise

Antonio Carmona es un hombre de mundo y por su casa han pasado a lo largo de los años grandes celebridades. Cuando hacía vida con Pastora Vega (57), su casa parecía Hollywood. Tom Cruise (55) y Jennifer López (48) chancleteaban al ritmo flamenco en esa parcela de nido de amor. "A mí me tocó esa parte de la casa donde se celebraban aquellas fiestas", ha asegurado en más de una ocasión el cantante.

5- Su gran amistad con Imanol Arias

Aquellos años de la movida madrileña sirvieron para que Antonio conociera a uno de sus grandes amigos del alma: Imanol Arias (61). "Imanol ha sido más amigo mío que vecino. Me trae vino de Murcia siempre que se lo pido y es un hombre genial". Además, ¡fueron vecinos! "Nosotros vivíamos puerta con puerta. Antonio tenía una casa muy grande y un día decidió partirla por la mitad y yo me quedó con esa mitad", narró el cantaor a Bertín Osborne (63).

6- Las razones de su salida de Ketama

Los comienzos nunca son fáciles y Antonio Carmona ha recordado siempre cómo se inició su dura travesía en Ketama. Al principio, el grupo no le daba para mucho y tuvo que compaginarlo con otros. Cuando las 'vacas' vinieron gordas, comenzó el triunfo y, con ello, los recelos entre los componentes: "Hubo muchas diferencias musicales y fue tremendo irse. No me importaría volver, pero ahora mismo estamos cada uno a lo nuestro".

