La extrema delgadez de Melendi: ¿qué le ocurre al cantante?

Media España se ha propuesto este 1 de enero empezar a perder los kilos que han sumado en las fechas navideñas, pero ese no es el caso de Melendi (38 años). El cantante ha sorprendido en las últimas semanas con un aspecto mucho más fino del que nos tiene acostumbrados, sin embargo, no parece preocupante porque sigue teniendo fuerza y pasión de sobra para darlo todo en sus conciertos.

El cambio físico del asturiano es evidente. Sus brazos enteramente tatuados ya no lucen igual, las mangas de sus camisas le quedan anchas, no como antes que solía vestir más apretado. De hecho, puede que el cantante, consciente de su bajada de peso, haya preferido no preocupar a sus fans y por eso últimamente le vemos con prendas más grandes y gruesas, como si quisiera disimular su delgadez.

Hasta hace unos meses Melendi recurría a los jerseys ceñidos que marcaban sus pectorales y sus brazos fornidos, cosa que actualmente no puede hacer ninguna de sus prendas porque el volumen de su cuerpo ha 'menguado' consideramente. Quizá sea la intensa gira que ha tenido por Latinoamérica la culpable de su estrés y su menor apetito, o que su pavor a volar le haya cerrado el estómago, ya que ha tenido que coger muchos aviones para visitar los países hispanos al otro lado del charco.

Melendi, claramente más delgado, en uno de sus conciertos el pasado mes.

Los cambios no son algo extraño en Melendi, pues nos tiene muy acostumbrados a sus continuas transformaciones en cuanto a peinados o incluso a looks, pero esta vez, la metamorfosis es cuestión de kilos y su rostro -cada vez más acentuado- no puede ocultarlo.

Tras pasar estos últimos meses del año en lugares como Argentina, finalizará su gira en Madrid y Barcelona, esto es, en casa, en España, en ese destino donde la gastronomía forma parte de la cultura y Melendi siempre ha confesado ser un gran comedor. Seguro que Loli, su madre, ya le ha preparado una buena fabada asturiana o cualquier plato de cuchara al ver a su hijo tan delgado.

Además, en breve se emitirá una nueva edición de La Voz Kids, programa en el que Melendi ejerce de coach y donde podremos ver su cambio físico de forma más evidente. Un cambio que ya han notado sus fans y se lo hacen saber en sus redes sociales donde actualiza frecuentemente sus fotos, aunque son más los seguidores que le ven guapo esté como esté y que solo quieren escuchar más aún sus letras y sentirle en los directos. Para esos fans y para todos, con unos kilos más o unos menos, Melendi presentará el próximo 19 de enero su canción más 'bailonga' gracias a su colaboración con el colombiano Carlos Vives. Quizá sea de tanto bailar ritmos latinos por lo que ha adelgazado tanto.