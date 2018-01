Los huevos fritos con patatas que cenó Pedroche para celebrar su gran éxito

Ni aún siendo su marido el mismísimo chef David Muñoz (37 años) con tres estrellas Michelín se resiste Cristina Pedroche (29) a cambiar su rutina de Fin de Año. La encargada de dar las Campanadas en Antena3 no es de las que quiera grandes manjares en las fechas navideñas y apuesta por lo sencillo pero efectivo a la hora de llenar su estómago, como unos huevos fritos sobre una cama de patatas.

"En casa siempre hacemos sopa de marisco y luego ponemos jamón y otras cosas, y tomamos una carne. pero yo todos los años pido que me hagan un huevo frito", decía en una entrevista a principios de diciembre. Y lejos de ser una mentira, Pedroche mostró en su Instagram Stories sobre la una y media de la madrugada -justo después de estrenar el año 2018- el rebosante plato de patatas coronados por un brillante -y aceitoso- huevo.

Seguro que para tal 'pringosa' cena decidió quitarse el ajustadísimo mono que lució en el momento de retransmitir las 12 uvas desde la Puerta del Sol. Y es que parece que Pedroche quiso entrar en el nuevo año con mucha comodidad tanto a la hora de escoger vestuario como a la hora de ponerse a cocinar. Y en ambas disciplinas triunfó, ya que no pudo ser más feliz al sentarse ante el plato combinado después de los nervios vividos en prime time y la digestión sería aún mejor cuando descubrió que las cifras de audiencia no podían haber sido mejores.

En esa misma red social y, sobre todo, en Twitter, los usuarios no quisieron comentar precisamente su cena sino su atuendo. La presentadora volvía a incendiar las redes sociales por cuarto año consecutivo. Por un momento, media España creía que este año la pareja del líder de DiverXo iba a optar por lo recatado y que ese vestidazo rojo pasión había sido su elección. Pero no. La Pedroche quería provocar. Lo consiguió. El mono de transparencias y encaje de chantilly no pasó inadvertido.

Y este año, como un añadido, venían las transparencias de la Pedroche aderezadas con un discurso feminista que no provocó otra reacción que la indignación en Internet. Sublevación por sus palabras y acusaciones de plagio inundaron la red. ¿Plagió Cristina su vestido? Llueve sobre mojado.

Copia o no, lo cierto es que la marca Pronovias ha diseñado un vestido que se asemeja bastante al que confeccionó el diseñador Joshua Velázquez. ¿Mera casualidad o premeditación? El propio 'damnificado', al ver el vestido de Cristina, retó a sus seguidores en las redes sociales para que descubrieran las diferencias. "¿No tienes tú uno igual?", le comentaban unos usuarios ante el asombroso parecido.

No es la primera vez que Joshua se ha visto obligado a romper su silencio. Hace dos años, ante la misma circunstancia, Velázquez afirmaba que, tras hacerse el tema viral, salió al paso. "No vi el vestido de Cristina Pedroche hasta el día siguiente, porque como en Canarias vamos con una hora de retraso aún estaba cenando cuando se emitió el programa. Fue al día siguiente cuando empecé a ver los comentarios", aseguró entonces.

Pregunta de un seguidor de Joshua. Redes sociales

Para dar la bienvenida al año 2016 la presentadora escogió un vestido, también confeccionado por Pronovias, que fue acusado de plagio. El body negro con cadenas y estrellas fue criticado por su sospechoso parecido al corsé del famoso corsetier francés Mister Pearl.

Tal y como ocurrió el año pasado, este año los internautas llegaron a comparar a la vallecana con la mismísima Beyoncé o con las coristas y bailarinas del grupo Boney M. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?

Josie, estilista de Pedroche: "Son críticas absurdas"

El estilista de Cristina Pedroche, Josie, ha escrito un blog en la revista Harper's Bazaar España, bajo el título Y Pedroche por dentro, en el que cuenta qué hay detrás del vestido más comentado del año. Incluso, sale al paso de las críticas que ha recibido Cristina: "Esas críticas son tan absurdas como pedir a Levi’s que deje de fabricar 501’s o tan absurdas como las acusaciones de plagio del año pasado de aquellos que comparaban el corsé (éxito total del Carnaval posterior y con coincidencias este año del tipo Daisy Ridley en la premiere de Star Wars) con uno de Galliano porque desconocían los zodiacos de Schiaparelli o los tributos de Chanel a las estrellas y este año deben desconocer los monos de encaje de Alaïa (Q.E.P.D.A) Fall 1991 que llevaban Carla Bruni o Naomi en negro y que se parecen muchísimo al que lució ayer Cristina Pedroche".

Cristina Pedroche junto a Josie. Redes sociales

Según la opinión del autor de 'rasé', la crítica es a la razón lo que la Coca Cola al buen champán: "La marea de comentarios se centra en la división de los que se declaran en contra y favor de una misma performance con dos caras contrapuestas: el rojo elegante contra el mono de súper heroína, Carmen Franco por fuera y Pedroche por dentro, elegancia clásica contra el 'Aquí estoy yo' en el mejor momento de mi vida, porque nunca Pedroche ha estado mejor". Esto es ya como un Madrid/Barça en una misma persona, Pedroche A vs. Pedroche B.