Cristina Pedroche, más desnuda que nunca: por fuera y por dentro

Desde que hace cuatro años apareciera con un vestido con transparencias para presentar las Campanadas en laSexta con Frank Blanco, Cristina Pedroche (29 años) ha construido todo un evento en torno a su vestido en la última noche del año en Antena 3. “Ahora no es sólo comerse las uvas, es criticarme para bien o para mal. Da igual lo que haga. Siempre hay sorpresa”, confesaba hace sólo unas semanas en El Hormiguero.

Y así es. Y es que a buen seguro rara habrá sido la casa en la que no se ha hecho zapping esta noche para ver cómo iba vestida la colaboradora de Zapeando. Y si no sólo hacía falta echar un vistazo a las redes sociales para comprobarlo, donde había diferentes opiniones sobre su atuendo.

Un año más, la presentadora volvió a optar por las transparencias, aunque en esta ocasión se decantó por un mono que no dejaba nada a la imaginación -y ningún espacio a la ropa interior-. Diseñado por Hervé, de Pronovias, el vestido de Pedroche recordaba al que llevó hace ahora dos años en su estreno en Antena 3.

“Si algo funciona bien hay que repetir e intentar mejorar aún más, ¿no? Nunca dudé de la marca que este año me vestiría de nuevo en las Campanadas. Siempre consigue llevar mi idea loca (ya pasada por el filtro de Josie) a un nivel mágico”, escribía en su blog de ¡HOLA!.

“Esto funciona así. Yo le paso una idea clara pero con mil detalles y Hervé me escucha atentamente, lo mete todo en una batidora, mete sus polvos mágicos (que es básicamente su creatividad) y siempre acierta. Siempre me presenta algo más espectacular de lo que yo me había imaginado”, añadía.

La elección de Pedroche nada tuvo que ver con la de Anne Igartiburu (48), la más elegante de la noche. Un año más, la presentadora vasca se decantó por un vestido rojo con semitransparencias diseñado por Lorenzo Caprile.

Anne Igartiburu.

¿A quién le queda mejor?

Otro que también ha conseguido instaurar una nueva tradición es precisamente el marido de Cristina Pedroche, Dabiz Muñoz (37). Y es que lo que comenzó convirtiéndose en un acto de apoyo a su mujer debido a las críticas, ha terminado convirtiéndose en una tradición anual. Un año más, horas antes de las uvas, el mediático chef volvía a posar con el vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche del año anterior.

"Ya estoy listo para ver con que me sorprende en las campanadas Cristina Pedroche. Pero no creo que en ningún caso pueda superar esto. ¡¡¡Debería dar las uvas yo!!!!", escribía este domingo el cocinero en Instagram. "Sí, otra vez mi marido está más bueno que yo", comentaba ella por su parte.

“¡Ya estoy en versión Nochevieja con el vestido de las campanadas de @cristipedroche! ¡Larga vida a las transparencias! ¡Listo para cerrar un año espectacular absolutamente!”, era el mensaje con el que Muñoz acompañó el pasado año la foto en la que aparecía vestido con el traje de transparencias de Pronovias que escogió Pedroche para dar la bienvenida al año 2016 en Antena 3. “¿Y qué hago si mi marido está más bueno que yo?”, afirmaba la presentadora.