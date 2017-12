Carmen Borrego se 'come' a su madre y a su hermana: su transformación

A lo largo de 2017, España entera ha sido testigo del cambio en Carmen Borrego (51 años). La única de las Campos que al principio se mostraba tímida y reservada ante las cámaras ha sufrido una gran metamorfosis. Como si llevara los mismos años que María Teresa Campos (76) frente a las cámaras, la hija más pequeña ha terminado por desenvolverse con soltura en los platós y conforme pasan los meses aumenta su protagonismo en varios programas.

Una situación muy diferente a la de su madre y su hermana, Terelu Campos (52), quienes han visto cómo su presencia en Telecinco se ha reducido considerablemente, en algunos casos incluso desapareciendo por completo.

En 'Sálvame' como en casa

Si hay un aspecto que muestra el éxito de Carmen como colaboradora de televisión es su presencia en Sálvame. Todo empezó con alguna que otra aparición esporádica en el programa. La hija menor de María Teresa comenzaba a comentar algunos temas de actualidad y su presencia en los platós era vista más como una atracción que como algo normal.

Sin embargo, al poco tiempo ya no extrañaba que Carmen comentara de todo, y que incluso tuviera su silla durante todo el programa. Así, cada vez fue más importante hasta que le cedieron su propia sección en Sálvame junto a su hermana: Campos de Batalla. La nueva colaboradora se enfrentaba a Terelu para debatir sobre temas de la actualidad.

Carmen Borrego junto a su hermana y su madre. Gtres.

Este fue un paso decisivo que hizo que muchos prestaran atención al rápido ascenso que protagonizaba Carmen Borrego. La propia Mila Ximénez (65) habló sobre este tema en su blog en Lecturas, aconsejándole que no olvidase gracias a quién estaba disfrutando de esta renovada popularidad: "Me gustaría darte un consejo desde la distancia. Eres lo que eres porque durante mucho tiempo se lo han currado tu madre y tu hermana. Ahora pretendes volar sola. Pero si no tienes una alas sólidas para hacerlo te estrellarás en la caída libre de los payasos paracaidistas", comentaba por ese entonces.

¿El siguiente hito? El programa ha querido contar con Carmen Borrego como una colaboradora más para el Sábado Deluxe, sin estar presente Terelu. De esta forma afianzaba su presencia en los platós como un personaje más, dejando de ser la 'hermana' o la 'hija de' para pasar a ser la propia Carmen Borrego.

Este cambio también se puede apreciar en el física, y es que se la ve más delgada, con un maquillaje diferente y con un estilismo más ajustado. En todo este tiempo la colaboradora de televisión ha tratado de hacer un lavado de su imagen para que no la vuelvan a pillar desprevenida, como ocurrió este verano cuando se hicieron públicas unas imágenes de Carmen en la playa junto a su marido que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen pesando sobre su espalda.

Carmen Borrego marchándose a Nueva York para el programa. Gtres.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que por muy estrella que sea Carmen Borrego sigue siendo Carmen Borrego, y hay algunos detalles que nunca perderá: los estampados llamativos, algunas veces combinados entre sí; las prendas con diferentes capas, la gorra o boina como complemento...

[Más información: El drama de Carmen Borrego: un ictus, un cáncer y el distanciamiento de sus hijos]

Mal año para Terelu y María Teresa

La situación es muy distinta en lo que refiere a Terelu y a María Teresa Campos, siendo esta última la más perjudicada. La matriarca del clan recibió su peor varapalo en abril cuando terminó su etapa como presentadora del programa ¡Qué tiempo tan feliz! La cadena tomó la decisión de retirarlo de la parrilla después de ocho años en antena y 664 programas.

[Más información: Carmen Borrego cree que María Teresa Campos no está preparada para volver a TV]

Pero este no ha sido el único detalle que demuestra cómo ha cambiado la situación de María Teresa Campos en este año. Estas navidades presentó junto a Edmundo Arrocet (68) un villancico en el programa de Ana Rosa. Muchos vieron en esta presentación un movimiento de la matriarca del clan para volver a la televisión, y un cierto desprestigio para una mujer de su nivel.

María Teresa Campos, Terelu Campos y Carmen Borrego. Gtres.

Terelu Campos tampoco está exenta de polémica, y es que la hija mayor teme quedarse apartada de la televisión de nuevo ante el éxito que está cosechando su hermana. Un temor que se vio acrecentado hace meses cuando salió a la luz una serie de informaciones que podían en tela de juicio la permanencia de Terelu en Sálvame. Según comentan fuentes cercanas a la familia a la revista Lecturas, "No es que tenga celos de su hermana, pero Terelu lleva toda la vida trabajando en la tele, ha pasado de presentadora a colaboradora y siente que no se valora su trayectoria. A Carmen la cuidan mucho en su programa, mientras ella en Sálvame llora mucho y cobra poco".

Habrá que ver si la tercera temporada de su reality show, Las Campos en Nueva York, que emitirán el miércoles contribuye a mejorar la popularidad de María Teresa y de Terelu. Para este programa, el clan se ha desplazado hasta Estados Unidos, concretamente a Nueva York y a Miami, en un especial que promete regalarnos situaciones que tardarán en olvidarse: Terelu arrasando con los perritos calientes, María Teresa cual Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes o Carmen Borrego por la Quinta Avenida haciendo alusión a Sexo en Nueva York.

[Más información: Los aplastantes motivos económicos por los que Terelu no puede perder su trabajo]