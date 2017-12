Nochebuena es la noche más familiar del año. De ahí que, conscientes de que en la mayoría de los casos, la televisión pasará desapercibida entre villancicos, chistes o discusiones con los cuñados, las cadenas de televisión no hacen un gran esfuerzo en su programación.

Un año más, la que ha demostrado más interés ha sido TVE. Como en antaño, la cadena pública ha apostado por el especial de Telepasión. El Musical en el que los rostros más conocidos de la cadena pública hicieron un homenaje a grandes musicales de la historia del cine.

Y así, la historia entre Mia y Sebastian de La La Land sirvió como hilo conductor para que más de noventa rostros de RTVE protagonizarán divertidos números que rendirán homenaje a grandes musicales de la historia del cine.

Anne Igartiburu (48 años) y Santiago Segura (52) se convirtieron por unos minutos en Emma Stone (29) y Ryan Gosling (37) en el especial dirigido por Juan Luis Iborra; Cayetana Guillén Cuervo (48) entró en Cabaret; María Casado (39) se transformó en Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias, las Amigas y Conocidas en las monjas de Sister Act o las actrices de Acacias 38 entraron en Moulin Rouge.

A continuación, un imprescindible en la Navidad de TVE es Raphael (74), que protagonizó Infinita Navidad. El cantante de Linares interpretó sus temas más emblemáticos y clásicos villancicos junto a artistas como Vanesa Martín (37), Antonio Orozco (45), Andrés Calamaro (56), David de María (41), Miguel Poveda (44), Pastora Soler (39), Rozalén (31), Sergio Dalma (53) o Sweet California.

Más tarde, tomó el testigo Pablo Alborán (28) con Prometo parar el tiempo, un especial en el que el artista malagueño interpretó canciones del disco con el que ha regresado tras dos años de silencio, Prometo, y las canciones más emblemáticas de su discografía. El programa incluyó duetos con artistas como Pablo López (33), Vanesa Martín, Juanes (45), Malú (35), Bebe, Niña Pastori (39) y Marta Soto.

El fallo garrafal de Telecinco

La apuesta de La 1 nada tuvo que ver con la de las cadenas privadas. Antena 3 volvió a apostar por un refrito de lo mejor de su programación del año; Cuatro por un especial navideño de su programa estrella First Dates; laSexta también por un refrito de los mejores momentos de Pesadilla en la cocina, y Telecinco por la película Frozen.

Ésta última, sin embargo, vivió la ira de las redes después de que decidiera hacer un corte de publicidad en medio de la canción de Let it go, uno de los momentos cumbres de la taquillera película de Disney. Las críticas, como no podía ser de otra manera, no se hicieron esperar.