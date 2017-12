Cristina Pedroche: “Ahora no es solo comerse las uvas, es también criticarme”

Desde que hace tres años saltara a las portadas de los medios por su vestido de transparencias, Cristina Pedroche (29 años) ha convertido ya casi en tradición conectar con Antena 3 en la última noche del año para ver qué vestido lleva en las Campanadas. Algo de lo que la presentadora es consciente y se siente orgullosa. “He construido un evento. Ahora no es sólo comerse las uvas, es criticarme para bien o para mal”, comentaba anoche en El Hormiguero.

Allí contó además que este año volverá a sorprender porque “da igual lo que haga. Siempre hay sorpresa. Desde el 2 de enero tenía ya la idea de mi vestido”, contaba la colaboradora de Zapeando. “Dame algún detalle”, le preguntaba Pablo Motos. “No va a ser como voy hoy”, reveló Pedroche, que vestía un esmoquin.

En este sentido, Motos le preguntó por qué cualquier cosa que dice es motivo de polémica. “Me dan por todos lados. Un día me puse un vestido más clásico en el que quería que se fijaran en mi pelo, pero un titular dijo que sacaba a pasear mi lado menos sexy. Ser sexy es una actitud”.

“En el fondo es porque los periodistas exageran mucho las cosas. Dicen que soy la mujer que se mete en los charcos, pero simplemente soy clara y transparente. Los periodistas también van a buscarte. Y me da rabia que no escriban la pregunta”, añadió.

“Hace unos días una periodista me preguntaba si creía que las mujeres nos hacemos las rubias porque así es más fácil. Le dije que aquello era una pregunta machista y que si no iba a entrar en el texto, no quería contestarle”, reveló.

Motos también preguntó cómo lleva las críticas e insultos en redes sociales. “Me llaman de todo en la misma foto: gorda, anoréxica, fea... ¿Cómo voy a estar delgada y gorda a la vez?”, comentaba. “Hater suena bien. Vamos a llamarles agresores virtuales. Lo peor es que no son conscientes. Estoy seguro que por la calle te pedirían un autógrafo”, añadía el presentador.

“Me da mucho menos miedo las redes sociales que salir a la calle si hay mucha gente. Y más con todo esto que está pasando con lo de La manada, el acoso… Yo quiero ir a mi casa tranquila por ser libre, no por ser valiente. No hay que tener miedo”.