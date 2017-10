Kiko Rivera, atacado por los independentistas catalanes

"Esto es España y aquí hay que mamar... pese a quien le pese". Así reza el tuit que ha escrito Kiko Rivera (33 años) en sus redes sociales acompañado de una imagen de una de las movilizaciones a favor de la unidad del país que se han sucedido estos días a raíz de la cuestión catalana. Sus palabras, que como era de suponer, han incendiado las redes sociales con miles de mensajes (en total 2.300) en contra del hijo de Isabel Pantoja (61) y de su mala educación.

Esto es España y aquí hay que mamar....pese a quien le pese. Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 4:59 PDT

"¿Así educas a tus hijos? ¿Con ese veneno que sueltas al escribir estas cosas? Que odiosos van a ser si salen como el padre. Espero que tu mujer tenga dos dedos de conocimiento. Gente como tú sobra, en España, en Cataluña y en el mundo entero. Es vergonzoso que un tío al que tanta gente sigue, tanto mayores como jóvenes, diga este tipo de cosas... espero que moderes lo que dices", escribe un usuario.

"Kiko para los que hemos estado en la manifestación ha sido precioso y emocionante. Tus palabras son muy desafortunadas hoy porque los que estábamos allí es porque no queremos irnos de España porque queremos a nuestra Cataluña con España", asegura otra.

No han faltado tampoco los comentarios atacando al dj y a su familia. "Tu madre sí que mamó en la cárcel", "por gilipollas como tú queremos la independencia. ¡Visca Cataluña!, "si eres más tonto no naces" o "tu mamaste mala leche" son solo una pequeña muestra de algunas de las respuestas de los tuiteros a Kiko Rivera.

Parece que el hijo de la tonadillera se ha dado cuenta de su error y ha pedido disculpas después del aluvión de críticas. "Si alguno se ha visto afectado por mi comentario pido disculpas. Adoro Cataluña y adoro en concreto Barcelona. Sin más espero que esto se solucione lo más pronto posible".

😘😘😘😘 Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 9:13 PDT

Contra Pep Guardiola

En 2014 Kiko Rivera ya tuvo una salida de tono similar también con respecto a este tema. En aquella ocasión arremetió contra Pep Guardiola (46) a través de Twitter, y publicó un mensaje en referencia a unas supuestas declaraciones del técnico en las que decía según aseguró la televisión alemana ZDF: "Cataluña es mi patria. Cataluña no es España".

Muchos dudaron de la veracidad de estas palabras del catalán aunque nunca haya ocultado su posición en cuanto al derecho de decidir de los catalanes. Aún así Kiko Rivera respondió: "No me gusta meterme en estas cosas...pero esto me parece muy fuerte! Solo decir...Que un mojón pa ti Guardiola!".

En este caso al ver el revuelo montado por su respuesta no sólo no rectificó, sino que volvió a publicar dos nuevos tuits: "Digan lo que digan... Viva mi país que es España!". "¡Y a cagar al campo todo el que no este acuerdo!¡Viva España!", escribió.