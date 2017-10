La hoja de ruta de María Teresa Campos: vuelve a la tele y graba un disco

Nada ni nadie detiene a María Teresa Campos. A sus 76 años y después de sufrir una isquemia cerebral, la veterana periodista aún guarda mucha energía y no quiere desaprovecharla. Uno de sus proyectos más inmediatos es su verdadera vuelta a la televisión. "Estamos viendo qué tipo de formato me puede encajar más. He tenido la gran fortuna de que los programas en los que he trabajado han tenido mucha duración. Me gustaría que fuera algo en lo que no me aburriera. Eso para mí es fundamental", cuenta la presentadora a JALEOS.

No hay nada definido aún, pero la idea es que su regreso a la pequeña pantalla sea antes de que finalice el año. "Estamos en conversaciones y mis jefes están decidiendo qué es lo mejor. Yo haré lo que ellos me digan, pero creo que arrancaremos antes de Navidades".

María Teresa Campos en una imagen de promoción. Gtres

Otra de las pistas que da María Teresa respecto a su próximo programa es que probablemente el formato incluya la música de alguna manera. "Tuve la suerte de hacer ¡Qué tiempo tan feliz! de donde salieron artistas tan importantes hoy como Pablo López, Auryn o Pablo Alborán, que aunque se dio a conocer a través de las redes sociales su verdadera popularidad llegó tras venir al programa. La música se olvidó durante muchos años para dar paso al corazón. Algo de esto habrá en mi vuelta".

Dueto con Edmundo Arrocet

Al margen de la televisión, María Teresa tiene más planes en el horizonte. "En casa todo el día me deprimo. No estoy acostumbrada a esto. No sé estar parada. Fíjate como es la cosa que hablo con la televisión, sola en mi habitación. Como estoy acostumbrada a estar en debates... Edmundo entra a veces y me pregunta: "¿Con quién hablas?" y yo le respondo: "con la televisión" (risas)", dice.

Edmundo Arrocet y María Teresa campos cantando. Gtres

Precisamente otro de los proyectos tiene que ver con el humorista con el que ha colaborado en el nuevo disco que éste ha grabado. "Es una colaboración pequeña, pero que me ha hecho mucha ilusión. Saldrá de cara a la Navidad. Ya lo veréis". No es la primera vez que la pareja canta a dúo. En ¡Qué tiempo tan feliz! interpretaron juntos una ranchera, que terminaron con un beso. En el reality de Las Campos también deleitaron a sus invitados a la cena de Navidad con el tema Si nos dejan, que es uno de los preferidos de la periodista.

María Teresa además ha cumplido otro de sus retos y hace una semana estrenaba su propia página web donde comercializa las colecciones de zapatos que ella misma diseña. Se resistía a digitalizarse pero se ha modernizado y ha comprendido la importancia de Internet como ha confesado a este medio.

Hace unos días era homenajeada como 'Hija adoptiva de Málaga' junto al actor Dani Rovira (36 años). Acudió a recoger su distinción junto a Edmundo y su hija Terelu (52), quien no pudo reprimir las lágrimas al ver a su madre recogiendo el galardón.

Desde que en mayo la presentadora sufriera un revés en su salud debido a una isquemia cerebral ha bajado el ritmo de sus apariciones. Ahora, casi totalmente recuperada, se siente con ganas y fuerzas para seguir.