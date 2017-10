María Teresa Campos crea una e-commerce para vender zapatos online

María Teresa Campos (76 años) continúa imparable y tras recuperarse del ictus que le mantuvo unas semanas ingresada en el hospital, ha creado su propia página web para vender la colección de zapatos que ella misma ha diseñado.

Una imagen de la presentadora, muy guapa y sonriente con una camisa blanca de transparencias, preside la página nada más abrirla. "Esa fotografía estaba en uno de los pasillos de Telecinco y siempre me gustó especialmente. Por eso la elegí", explica la veterana periodista a JALEOS.

Debajo de la instantánea, el siguiente mensaje: "Lo primero que me fijo en una persona es en sus ojos y después en sus zapatos. No en vano la vida es como dijo el poeta: "Un camino que se hace al andar"".

María Teresa Campos mostrando sus zapatos. Redes sociales

Hace tan sólo una semana que se ha inaugurado el portal y justo después de la conversación que María Teresa ha mantenido con este medio se reunía con los responsables para analizar la acogida que está teniendo. "Es pronto. Aún no sé cuántos pedidos se han realizado a través de la web, pero de momento todas las críticas han sido buenas. Me ha hablado mucha gente de la página. Confieso que la tecnología es algo que nunca me ha atraído, pero es lo que se lleva y es un mundo muy difícil porque hay mucha competencia".

En ella se pueden encontrar desde modelos de salón a sandalias de tacón gordo distribuidos en cuatro colecciones. La primera llamada Alicante transporta al cliente a un mundo exótico. Los estampados tropicales sobre fondo negro o blanco son el complemento perfecto para un look alegre y juvenil.

Para la segunda María Teresa se ha inspirado en París, la ciudad del amor. Los diseños están realizados en colores románticos. La tercera es la colección Berlín realizada en tonos suaves para un look más informal; y por último, Londres con estampados llamativos que aportan un toque de personalidad. Todas ellas están enfocadas a aquellas mujeres que buscan la originalidad y la diferencia.

"Este año es el año del color como marcan las revistas de moda que yo me compro siempre que voy en el Ave. Me gustan que mis zapatos tengan personalidad y eso es lo que he querido reflejar. Están pensados para todo tipo de mujeres: desde la gente más mayor que también va a la moda como mis amigas hasta las más jóvenes".

Se pueden adquirir en El Corte Inglés y ahora en su web. Su precio oscila entre los 120 euros y los 175. Un coste no apto para todos los bolsillos, que ha supuesto un aluvión de críticas en las redes sociales. "Sólo son asequibles para gente con pasta", "estas se creen que todas tenemos 200 euros para gastarnos en unos zapatos" o "¡vaya precios!, alucino" son algunos de los comentarios que han vertido en la cuenta de Instagram de Terelu Campos (52) donde se publicitan los diseños.

Algunas famosas no se han podido resistir y ya lucen los zapatos de María Teresa Campos. Es el caso de la también presentadora María Casado (39), que en su programa La mañana de la 1, combinó uno de los diseños París con un vestido azul.

María Casado con los zapatos de María Teresa campos.

Es de sobra conocido el gusto de María Teresa por los zapatos. En su reality Las Campos mostró el gran armario que posee en el sótano de su casa de Las Rozas (Madrid) donde atesora sus modelos preferidos. Entre ellos los más apreciados por la periodista son los diseños de Manolo Blahnik, que superan los 500 euros de precio. También los hay de Prada y Lacroix. Algunos de ellos tienen más de 15 años, pero están intactos. Sus zapatos los heredarán sus hijas Terelu y Carmen Borrego (50) cuando ella falte.