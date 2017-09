Manu Tenorio se enfrenta a Lucía Etxebarría tras llamarle "sexista benevolente"

Manu Tenorio (42 años) y Lucía Etxebarría (50) se han enzarzado en una pelea dialéctica en Twitter a raíz de un mensaje que ha publicado el cantante sobre las mujeres. "Creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales a los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que des a una mujer ella lo hará mejor. Si le das esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te dará comida. Si le das una sonrisa, te dará un corazón. Engrandece y multiplica cualquier cosa que le des", así reza el texto compartido por el intérprete.

Pues nada señoras y señores que parece que este texto es objeto/objetivo del feminismo. "Muerte a los poetas" n.t.j pic.twitter.com/cSY78MVU0r — Manu Tenorio (@manutenorio) 20 de septiembre de 2017

Lucía Etxebarria no ha tardado en responder asegurando que lo que ha puesto Tenorio se trata de "sexismo benevolente": "Hay mujeres que no tienen hijos y no forman hogares Sin acritú. Beso enome". No contenta con ello ha publicado un segundo mensaje dirigido al cantante en el que explica que no todas las mujeres quieren tener hijos o saben cocinar y ha invitado al andaluz a reflexionar sobre lo que ha dicho. Él lo ha hecho y ha contestado a la escritora.

Hay mujeres que no quieren hijos, que no saben cocinar, que son poco hogareñas y que no entregan su corazón solo a cambio de una sonrisa https://t.co/Pusssbr4in — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 20 de septiembre de 2017

De verdad todavía estamos en ese momento de los 80?🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ https://t.co/cfpJdTYseN — Manu Tenorio (@manutenorio) 20 de septiembre de 2017

Nada, que la película se llama hoy imbéciles por el mundo… Pues nada que eso, que me bajo... — Manu Tenorio (@manutenorio) 20 de septiembre de 2017

Si, seguimos en eso. Y orgullosamente. Ser feminista no pasa de moda https://t.co/AohMf4BdBd — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 20 de septiembre de 2017

Los seguidores de Manu Tenorio no han tardado en salir en defensa del cantante asegurando que no hay mala intención en la cita que ha compartido y que todo es una exageración de la escritora. Simplemente su texto pretendía ser una alabanza a las mujeres opinan. Pero Lucía, por su parte, también ha recibido el apoyo de los que como ella opinan que este tipo de comentarios están fuera de lugar. El debate está servido.