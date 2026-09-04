Copia las botas de Harper Beckham para sobrevivir a cualquier festival

Las botas de agua Hunter, un clásico que también han llevado Kate Moss (52 años), Alexa Chung (42) o Margot Robbie (36), acompañaron a la hija menor de Victoria (52) y David Beckham (51) en el Reading Festival.

Harper Seven (15) asistió junto a su hermano Romeo (24) y sus padres al espectáculo, celebrado en Richfield Avenue, para apoyar el debut de Cruz (21) con su banda The Breakers.

La adolescente de 15 años acaparó miradas con un estilismo que parecía improvisado, pero que en realidad seguía una de las grandes lecciones de moda que ha heredado de su madre: un buen básico puede ser suficiente para construir todo un look.

Harper Beckham con botas Hunter. Geety Images

Harper apostó por unas botas Hunter negras de caña alta, el modelo clásico de la firma, y las combinó con unos vaqueros cortos, un sencillo top negro y una chaqueta verde de inspiración sahariana.

Consiguió así un estilismo de festival cómodo, práctico y con ese punto desenfadado que parece obligatorio cuando el plan consiste en pasar varias horas entre escenarios.

Aunque el conjunto parecía sencillo, el precio total del outfit de Harper rozaba los 2.750 euros. Las botas Hunter originales altas en negro tienen un coste de 140 euros, mientras que la parka caqui de la colaboración de Victoria Beckham con GAP costaba alrededor de 130 euros.

Para elevar el conjunto, la joven Beckham lució un collar Alhambra de Van Cleef & Arpels, cuyo precio oscila entre los 2.500 y 3.300 euros, según diferentes fuentes.

Completó su imagen con unos pendientes de aro dorados y su larga melena rubia peinada con un alisado impecable.

Un clásico que sobrevive a generaciones

Harper no ha sido la primera en descubrir el poder de las Hunter en los festivales. Kate Moss convirtió las botas de agua en un básico de festival durante sus años de Glastonbury, mientras que Alexa Chung o Margot Robbie también han recurrido a ellas en diferentes ocasiones.

La fórmula es sencilla: combinarlas con prendas más cortas, vestidos o piezas de inspiración boho para conseguir el equilibrio perfecto.

La hija de los Beckham con una cazadora diseñada por su madre para GAP. Geety Images

En el caso de Harper, además, el estilismo parece seguir rindiendo homenaje a otro gran icono británico: la princesa Diana, quien también fue fiel a este emblema de la industria de la moda.

Las Hunter Original, con su estilo inconfundible de caña alta y ancha, suela de goma dentada y el logo en la parte central con una pequeña hebilla en un lateral, funcionan como ese elemento capaz de poner los pies en la tierra (literalmente) a un conjunto de prendas muy veraniegas.

El Reading Festival 2026 marcó un punto de inflexión en la carrera musical de Cruz Beckham, quien debutó con su banda The Breakers ante una audiencia masiva. David y Victoria Beckham viajaron especialmente desde Italia para apoyar a su hijo, mientras que Brooklyn se quedó en casa con su esposa Nicola Peltz.

Durante la actuación, Cruz dedicó una canción a su hermana Harper antes de que ella se uniera a él en el escenario junto a su novia Jackie Apostel para lanzar camisetas a la multitud. Un momento familiar que convirtió el evento en algo más que un simple concierto.