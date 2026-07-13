Hailey Bieber convierte el corrector de Kosas en un éxito rotundo: cada 20 segundos se vende uno en norteamérica

El verano exige ligereza, frescura y, sobre todo, productos que resistan las altas temperaturas sin sobrecargar la piel. En la búsqueda constante del rostro perfecto con el menor esfuerzo posible, las editoras de belleza y las insiders más exigentes del sector han dictado sentencia.

Hay un producto fetiche que se ha convertido en un imprescindible absoluto por derecho propio, y la responsable de que esté en boca de todos no es otra que Hailey Bieber (29 años).

Se trata del Revealer Concealer de Kosas, un corrector que va mucho más allá de la simple cobertura cosmética. Su verdadera magia reside en una innovadora fórmula híbrida que trata la delicada zona del contorno de ojos al mismo tiempo que la ilumina y corrige. El resultado es una ojera visiblemente fresca, jugosa y con luz propia, ideal para convertirse en el mejor aliado de la temporada estival.

Revealer Concealer. Cedida.

Fórmula enriquecida con potentes activos

Olvídate de los correctores densos que se cuartean con las horas. Este producto destaca por ser ultracremoso y ofrecer una cobertura media modulable que difumina con precisión ojeras, rojeces, manchas e imperfecciones. Lo que ha conquistado por completo a la modelo e influencer es su sublime efecto "segunda piel", que deja la tez uniforme con un acabado luminoso y natural, sin el temido "efecto máscara".

Detrás de este éxito se encuentra una potente lista de ingredientes más propia de un sérum de alta gama que de un artículo de maquillaje: ácido hialurónico para hidratar en profundidad, péptidos para reafirmar, árnica y extracto de algas para calmar, y cafeína para activar la microcirculación y descongestionar la mirada.

Para quienes buscan un extra de perfección, la firma ha lanzado el Revealer Extra Bright, un antiojeras corrector diseñado específicamente para utilizarse a modo de pre-corrector antes del mítico Revealer Concealer. Este producto neutraliza las ojeras más oscuras y los signos de cansancio severos gracias a una fórmula concentrada con péptidos, ácido hialurónico y cafeína.

Revealer Extra Britgh. Cedida

Está disponible en 5 tonos cuidadosamente estudiados -desde el aclamado tono Magic, el favorito confeso de Hailey Bieber, hasta el profundo Supernatural-.

Con un precio de 31 euros (disponible en formato de 5,3 ml), se vende de forma exclusiva en Sephora, consolidándose como el secreto definitivo para lucir una mirada descansada, radiante y fresca durante todos los meses de sol.