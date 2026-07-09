Victoria Federica tiene la clave para combinar las bermudas que son tendencia este verano

Hay prendas que aparecen cada verano y otras que, casi sin hacer ruido, terminan convirtiéndose en las protagonistas de la temporada. Las bermudas pertenecen a ese segundo grupo. Después de varias temporadas recuperando terreno sobre las pasarelas, este verano abandonan definitivamente su imagen más casual para colarse en los armarios de las mujeres que mejor visten.

Su regreso responde a una forma de vestir que apuesta por el equilibrio entre funcionalidad y sofisticación, recuperando códigos de la sastrería para adaptarlos a un verano donde la comodidad ya no está reñida con la elegancia.

Victoria Federica (25 años) ha sido una de las últimas en sumarse a esta tendencia. La royal ha elegido un conjunto de Simorra para dar forma al look de verano definitivo que vuelve a reflejar la complicidad que mantiene con la firma barcelonesa, de la que ya ha lucido diferentes diseños en el pasado y cuyos desfiles ha seguido desde su front row. Una elección que encaja con el estilo que ha ido construyendo en los últimos años, cada vez más depurado y elegante.

la influencer con un diseño de Simorra. Redes sociales

Para esta ocasión, Victoria ha apostado por un conjunto que resume a la perfección el ADN de la firma barcelonesa. El look está compuesto por un top blanco de cuello halter con delicados frunces que aportan movimiento y ligereza, combinado con unas bermudas de raya diplomática de talle alto que reinterpretan un clásico del armario femenino.

Los detalles drapeados y las lazadas laterales suavizan la estructura de la prenda, mientras la paleta de tonos neutros aporta luminosidad y convierte el conjunto en una propuesta versátil, fresca y sofisticada para los meses de verano.

Lejos de entender las tendencias como algo efímero, Simorra propone una interpretación más atemporal de esta silueta, apostando por prendas que trascienden la temporada gracias al cuidado por el detalle, los tejidos y el patronaje. Una visión que convierte este conjunto en una inversión de estilo más allá del verano.

Sobre Simorra

La firma de moda nace en 1978 en Barcelona de la mano de Javier Simorra que aprendió el oficio directamente de su padre y a partir del cual crea una propuesta clara: prendas actuales y cercanas al prêt-à-porter del momento pero con un gran nivel de detalles para dar lugar a piezas sumamente elegantes.

En el 2006, la marca entra en una nueva etapa de crecimiento y proyección con la incorporación de una nueva dirección creativa, tras la adquisición de la firma por la familia Dimas. De amplia trayectoria empresarial en el sector textil, la familia inicia un proceso de renovación que, apoyándose en su amplio conocimiento de las materias primas, enriquece su legado anterior, poniendo el tejido en el centro del proceso creativo.

Top escote entrelazado de Simorra. Redes sociales

El nuevo Simorra ve en los tejidos un vehículo de expresión y futuro para el prêt-à-porter de alto nivel por su capacidad de contar historias de valor que aportan significado al diseño. El material como fuente de nuestra inspiración es el punto de partida de sus prendas y el lienzo sobre el que crean los diseños.