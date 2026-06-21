El complemento de moda para el verano son estos parches para el contorno de ojos

No están en el bolso ni en la muñeca, sino bajo los ojos. Y aun así, prometen ser uno de los complementos más vistos del verano. Yinger Beauty lanza su nueva edición limitada azul de los Perpetual Eye Patches, unos parches reutilizables que consolidan una tendencia creciente: el cuidado de la piel convertido en gesto estético y objeto de deseo en redes sociales.

Tras el éxito viral de su primera versión, la firma apuesta ahora por una reinterpretación estival de este producto, diseñado no solo para tratar el contorno de ojos, sino también para formar parte de la rutina visible de belleza

"El éxito de nuestra primera edición nos confirmó que los Eye Patches se habían convertido en un imprescindible para nuestra comunidad", explica Rocío López, cofundadora de la marca.

Perpetual Eye Patches de Yinger Beauty.

"Con esta nueva edición limitada hemos querido reinventarlos a través de un diseño exclusivo que convierte el cuidado de la mirada en una experiencia todavía más especial para este verano".

Fabricados en silicona reutilizable, estos parches actúan mediante un efecto oclusivo que ayuda a sellar los activos del contorno de ojos, evitando su evaporación y favoreciendo su absorción.

El resultado, según la marca, es una hidratación más intensa y un aspecto visiblemente mejorado de la mirada.

Su diseño ultrafino y flexible permite que se adapten al rostro como una segunda piel, manteniéndose cómodos durante toda la aplicación. Pero más allá de su función técnica, el producto se ha posicionado como un accesorio beauty que se muestra y se comparte.

Las expertas en cuidado de la piel no solo los utilizan, sino que los integran en su narrativa estética diaria.

Son parches reutilizables de silicona.

La maquilladora profesional Ika Sánchez respalda su uso como complemento habitual en su rutina: "Yo siempre potencio el efecto de Pearl Skin Eyecream usando los Perpetual Eye Patches, porque sellan los activos del contorno y ayudan a mantener esa hidratación durante más tiempo, haciendo que el resultado se vea todavía más bonito y duradero".

Con esta nueva edición en color azul, inspirada en el verano, Yinger Beauty refuerza su posicionamiento en el segmento de la cosmética funcional con un claro componente visual y aspiracional, donde el cuidado personal se transforma también en tendencia.