Moira, la socia de Sassa de Osma en Moi & Sass, luce la última joya de la firma: el bolso 'Rider' de 510 euros

Alessandra de Osma (38 años), conocida popularmente como Sassa de Osma -ahora ella se hace llamar en redes Sassa Hannover-, y su gran amiga y socia, Moira Laporta, han vuelto a demostrar el impecable sello estético que define a su firma de accesorios, Moi & Sass.

La diseñadora y cofundadora de la etiqueta ha sido vista en su última aparición pública luciendo una de las piezas más sofisticadas de la colección actual de la marca: la nueva versión del icónico modelo Rider, una joya de marroquinería artesanal valorada en 510,00 euros.

El diseño que luce Laporta encarna a la perfección la complicidad y la filosofía creativa que comparte con la aristócrata peruana.

Se trata de "una nueva versión de nuestro icónico bolso Rider, este bolso de hombro de tamaño mediano se inspira en la tradición ecuestre y la artesanía tradicional del cuero", según detallan desde la plataforma en línea de la firma española.

La pieza aboga por líneas fluidas y una elegancia sobria pensada para integrarse con naturalidad en el armario cotidiano.

El bolso destaca por su cuidada estructura y la altísima calidad de sus materiales. Confeccionado en suave gamuza de tono neutro, su silueta alargada se define por pliegues esculturales y cordones ajustables de cuero que permiten modificar sutilmente su volumen exterior.

Cada elemento de la pieza ha sido concebido para equilibrar la funcionalidad del día a día con la excelencia del trabajo artesano.

El bolso que luce Moira Laporta. Redes Sociales

"Una nueva interpretación de nuestras características asas, presenta una correa plana de cuero para el hombro con detalles trenzados a mano, diseñada para brindar mayor comodidad sin perder la artesanía distintiva de MOI&SASS", explican desde la casa.

Diseñado exclusivamente para llevarse al hombro, el bolso se consolida como el complemento ideal para acompañar desde trajes de chaqueta de sastre hasta vestidos fluidos de punto.

Fundada en Madrid por Sassa de Osma y su íntima amiga Moira Laporta, Moi & Sass nació con la clara vocación de ofrecer complementos atemporales alejados de las tendencias efímeras.

La firma, que ha conquistado el vestidor de aristócratas, royals y prescriptoras de estilo internacionales, fundamenta su proyecto en la producción ética y la artesanía made in Spain, colaborando con talleres locales que preservan técnicas centenarias en el tratado de la piel.

Las colecciones de la marca destacan por sus formas arquitectónicas, la ausencia de logotipos ostentosos y una paleta cromática sobria en armonía con la naturaleza.