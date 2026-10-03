María Fernández Rubíes tiene el vestido de piel de Zara perfecto para el entretiempo

Hay prendas que consiguen convertirse en protagonistas de un look sin necesidad de recurrir a demasiados complementos. Es el caso del vestido de piel, una de esas piezas que cada temporada encuentra una nueva manera de incorporarse al armario y que resulta especialmente apetecible cuando llega el entretiempo.

María Fernández Rubíes (35 años) lo demuestra con una propuesta de Zara en color mostaza que reúne varias de las tendencias más interesantes de la nueva temporada.

La influencer ha escogido un vestido confeccionado íntegramente en piel 100%, una característica que aporta estructura y personalidad a la prenda.

Su precio es de 89,95 euros y el diseño destaca desde el primer vistazo por su tonalidad mostaza, un color cálido que encaja especialmente bien con la paleta cromática propia de los meses de otoño.

La pieza cuenta con cuello de solapa y manga corta, una combinación que le aporta cierto aire de inspiración utilitaria y que hace que el vestido resulte diferente a otras propuestas más clásicas.

María Fernández Rubíes con un diseño mostaza de Zara. Instagram

A ello se suman dos bolsillos delanteros de plastrón con solapa, rematados con un botón a presión oculto, que refuerzan todavía más ese carácter funcional.

El cierre frontal mediante cremallera completa el diseño y permite llevarlo completamente cerrado o jugar con la apertura para adaptar el estilismo.

La construcción de la prenda consigue así combinar la estética contundente de la piel con una silueta mucho más femenina y fácil de llevar.

El vestido de piel que pide el entretiempo

El gran atractivo de este tipo de vestidos está en su versatilidad. La piel aporta un punto sofisticado y ligeramente rebelde, mientras que el formato vestido permite crear un estilismo completo con una única pieza.

Una característica especialmente interesante para esos días en los que las temperaturas son cambiantes y buscamos prendas que puedan funcionar por sí solas.

María Fernández Rubíes con un diseño mostaza de Zara. Instagram

El color mostaza, además, se aleja de los habituales negro y marrón y aporta una alternativa mucho más luminosa.

Puede combinarse con accesorios en tonos tierra para construir un look cálido y otoñal o, si se busca un contraste mayor, con negro o burdeos.

Para un resultado informal, unas botas o unas zapatillas pueden rebajar el carácter más sofisticado de la piel.

En cambio, unos mocasines o unos botines de tacón permiten transformar el vestido en una opción perfecta para una comida, una reunión o cualquier plan de tarde.

Por 89,95 euros, el vestido de Zara que ha escogido María Fernández Rubíes se convierte en una alternativa interesante para renovar el armario de entretiempo.

Una pieza de piel que demuestra que los vestidos también pueden adoptar el carácter utilitario de las prendas de inspiración workwear sin perder un ápice de estilo.