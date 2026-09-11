Paula Echevarría deslumbra en 'El Hormiguero' con un dos piezas exclusivo no apto para todos los bolsillos

Paula Echevarría (49 años) ha vuelto a confirmar su estatus como uno de los grandes referentes de la moda en nuestro país. En su reaparición en El Hormiguero, la actriz ha deslumbrado con un estilismo que no ha pasado inadvertido entre sus seguidores.

Para esta cita televisiva, la asturiana ha confiado en la exclusividad y la delicadeza narrativa de la firma internacional Songs of Siren, luciendo su aclamado conjunto Rosa Iluminada por la Luna.

El estilismo, formado por dos piezas independientes de marcada inspiración floral y cortes impecables, combina la estructura entallada de la corsetería tradicional con la fluidez y el movimiento de la seda de alta gama.

El eje central del vestuario de Paula Echevarría se divide en dos creaciones de alta marroquinería y confección textil que destacan por su nivel de detalle artesanal. En la parte superior, la actriz luce el Corsé Rosa Iluminada por la Luna, una pieza valorada en 845 euros.

Confeccionado sobre una base de encaje fino, el cuerpo destaca por sus minuciosos bordados florales en tonos lilas y verdes que dibujan un tapiz botánico sobre la piel.

El diseño incorpora, además, delicadas mariposas iridiscentes superpuestas en la zona de los hombros y acabados con ribetes de pétalos, aportando un aire fantasioso y liviano.

La propuesta se completa con la Falda Rosa Iluminada por la Luna, disponible por 345 euros. Se trata de una minifalda festoneada elaborada en seda natural de color rosa empolvado, cuyo corte ajustado refuerza el matiz coqueto del conjunto sin perder la elegancia.

El vestido de Paula Echevarría. Redes Sociales

La propia casa de moda describe el concepto de ambas piezas como "suave como un sueño de jardín", destacando su capacidad para conjugar "un corsé de encaje bordado con flores lilas y verdes con una minifalda festoneada de seda color rosa empolvado".

La historia de Songs of Siren

La elección de esta marca por parte del equipo de estilismo de Paula Echevarría supone un claro guiño a la moda de autor con vocación artística.

Songs of Siren nació como un proyecto creativo enfocado en reinterpretar el vestuario femenino a través de la mitología, la naturaleza y la fantasía.

La marca se ha consolidado en el sector del lujo por su negativa a seguir las tendencias efímeras de la producción masiva, apostando en su lugar por colecciones cápsula meticulosamente elaboradas a mano.

Especializada en el trabajo de encajes complejos, bordados en relieve y sedas seleccionadas, la firma ha construido su identidad en torno a la figura de la sirena y la ninfa moderna: mujeres fuertes, románticas y con una marcada sensibilidad por el detalle.