Georgina Rodríguez convierte un sujetador de Intimissimi en la pieza clave de su look para llegar al Festival de Venecia

Georgina Rodríguez (32 años) vuelve a demostrar que no hay prenda demasiado inesperada cuando se trata de construir un look con personalidad.

La modelo ha llegado al Festival de Venecia con un estilismo que juega con las transparencias y la lencería a la vista, convirtiendo un sujetador en el inesperado protagonista de un conjunto que combina sensualidad, sofisticación y un punto desenfadado.

La pieza escogida pertenece a Intimissimi y es el sujetador balconette Sofia, un diseño pensado para realzar la silueta y que, en el caso de Georgina, adquiere una nueva dimensión al incorporarse a un estilismo de calle.

La modelo lo lleva bajo una blusa semitransparente en color marrón, dejando que el sujetador se convierta en parte visible del conjunto y demostrando cómo la tendencia de mostrar prendas tradicionalmente asociadas a la ropa interior continúa ganando terreno.

El diseño destaca por sus copas con relleno ligero y aros, una combinación que proporciona una sujeción óptima al tiempo que ayuda a realzar y redondear las formas.

Está confeccionado en un encaje elegante y refinado, disponible tanto en versiones bicolor como tono sobre tono, lo que aporta un acabado especialmente femenino.

Otro de sus detalles se encuentra en el contorno del pecho, realizado con doble tejido de tul, pensado para mejorar la adherencia de la prenda al cuerpo.

Los tirantes, por su parte, son ajustables en la parte trasera, permitiendo adaptar el sujetador a cada silueta.

Georgina completa la parte superior del estilismo con jeans blancos, consiguiendo un contraste muy efectivo con la blusa marrón.

Sujetador Balconette Sofia Pretty Flowers. Intimissimi

La elección de unos vaqueros aporta el componente casual necesario para equilibrar el carácter sensual de la lencería y demuestra que este tipo de prendas no tienen por qué reservarse exclusivamente para ocasiones especiales.

Como broche final, la modelo vuelve a recurrir a uno de sus accesorios más reconocibles: su Birkin de Hermès, un complemento que aporta al conjunto ese toque de lujo que forma parte habitual de sus estilismos.

El resultado es una combinación que resume algunas de las grandes claves del estilo de Georgina: prendas básicas reinterpretadas, sensualidad, accesorios de lujo y una clara intención de convertir incluso un look de llegada en una declaración de estilo.

En Venecia, antes incluso de pisar la alfombra roja, la modelo ya ha dejado claro que la moda también está en los pequeños gestos y en atreverse a llevar la lencería fuera del dormitorio.