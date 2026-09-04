María Pombo ya tiene la gabardina corta que está rebajada y será la estrella del entretiempo

El verano empieza a despedirse poco a poco y, con él, llegan esos días en los que el armario pide prendas capaces de adaptarse a los cambios de temperatura.

El entretiempo vuelve a poner en primer plano los tejidos ligeros, las capas y, sobre todo, esas piezas que funcionan como puente entre una temporada y otra.

Entre todas ellas, la gabardina mantiene su lugar como uno de los grandes imprescindibles: una prenda práctica, versátil y suficientemente ligera para acompañarnos cuando el calor empieza a dar una tregua.

María Pombo (31 años) parece tener claro que esta será la pieza clave de su armario para los próximos meses.

María Pombo con la gabardina de Simorra. Instagram

La creadora de contenido ha compartido en su perfil de Instagram algunas imágenes de sus últimos días de vacaciones en el norte de España, donde aparece con una gabardina corta de SIMORRA en un delicado tono amarillo mantequilla.

El diseño, de silueta relajada, cuello chimenea y cintura marcada mediante un cinturón a juego, consigue ese equilibrio entre funcionalidad y sofisticación que hace de las prendas de entretiempo auténticos fondos de armario.

Pombo la combina con un estilismo sencillo, dejando que la gabardina sea la protagonista y demostrando cómo una única pieza puede transformar por completo un look.

El diseño forma parte de Fractal, la colección primavera-verano 2026 de SIMORRA, en la que la firma barcelonesa explora formas, volúmenes y detalles que aportan carácter a siluetas contemporáneas.

Gabardina corta, de SIMORRA. PVP original: 248€. Simorra

Su cuello alto, su ajuste a la altura de la cadera y el cinturón que define la cintura actualizan el clásico trench y lo convierten en una alternativa ligera y funcional para esos días en los que todavía no necesitamos un abrigo, pero sí una capa extra.

Además, esta gabardina de SIMORRA cuenta ahora con un atractivo añadido: su precio cuenta con una rebaja del 40% sobre el precio original, pasando de 248 a 148 euros.

Una oportunidad para incorporar al armario una de esas prendas versátiles que trascienden las temporadas y que encuentran en el entretiempo su momento perfecto.

Porque, como demuestra el look de María Pombo, una buena gabardina siempre es una apuesta segura para hacer la transición hacia la nueva temporada.