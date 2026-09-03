Tamara Falcó tiene el vestido de Pedro del Hierro perfecto para dar la bienvenida a septiembre

Septiembre supone ese momento de transición en el que el armario comienza a cambiar poco a poco. Las prendas más ligeras del verano todavía tienen cabida, pero los estampados y colores empiezan a adquirir un aire más otoñal.

En este contexto, Tamara Falcó (44 años) vuelve a demostrar su particular gusto por la moda con una de esas piezas que encajan a la perfección en esta época del año.

La diseñadora firma para Pedro del Hierro el vestido midi flor posicionada, una propuesta que reúne elegancia, sencillez y un marcado carácter femenino.

Con un precio de 289 euros, se presenta como una de esas prendas capaces de convertirse en protagonista de los estilismos de entretiempo, cuando las temperaturas todavía permiten apostar por diseños sin mangas, pero el calendario ya invita a pensar en la nueva temporada.

El vestido presenta una silueta recta y longitud midi, una combinación que aporta sofisticación y que se adapta fácilmente a diferentes ocasiones.

Su diseño sin mangas permite mantener esa sensación de ligereza propia de los últimos días de verano, mientras que la longitud por debajo de la rodilla introduce un punto más elegante y acorde con la llegada del otoño.

Uno de sus detalles más especiales se encuentra precisamente en el estampado. El detalle de flores posicionadas aporta personalidad a la pieza sin necesidad de recurrir a otros elementos decorativos.

Las flores se convierten así en las grandes protagonistas de un vestido pensado para una mujer que, como Tamara Falcó, apuesta habitualmente por diseños sofisticados y fáciles de reconocer.

El escote también juega un papel importante en la construcción de la prenda. En la parte delantera presenta un escote tipo barco, una elección clásica que deja los hombros como protagonistas y aporta elegancia al conjunto.

En la espalda, en cambio, incorpora un escote en pico, creando un contraste sutil que aporta un toque más especial al diseño.

Vestido midi flor posicionada. Pedro del Hierro by TFP

El cierre se realiza mediante una cremallera invisible, manteniendo limpia la silueta y dejando todo el protagonismo al corte y al estampado floral.

Por sus características, es una propuesta especialmente interesante para estrenar septiembre. Puede convertirse en una opción para una comida, una cita especial o incluso un evento de día, adaptándose al cambio de estación mediante los accesorios.

Con unas bailarinas o zapatos de tacón bajo puede adquirir un aire más relajado, mientras que unos salones y complementos sofisticados permiten elevar el resultado.

Una apuesta de Tamara Falcó para Pedro del Hierro que demuestra que la transición hacia el otoño también puede hacerse con vestidos femeninos, estampados florales y una elegancia atemporal.