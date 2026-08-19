Paula Echevarría tiene el vestido 'made in Ibiza' que también ha enamorado a Ana Obregón

Las celebraciones de verano traen consigo una nueva oportunidad para encontrar ese vestido que lo tiene todo: favorecedor, femenino y fácil de llevar.

Paula Echevarría (49 años) parece haber encontrado el suyo en Charo Ruiz, la firma ibicenca por la que tantas veces ha apostado en el pasado y a la que ha vuelto a recurrir para uno de los días más especiales de su verano: la celebración del 18 cumpleaños de su hija, Daniella.

La actriz ha apostado por uno de esos diseños que encajan naturalmente en los días de verano sin necesidad de grandes artificios.

Confeccionado en algodón y protagonizado por un delicado estampado floral en tonos azules, el vestido combina romanticismo y naturalidad a través de una silueta femenina y muy favorecedora.

El vestido de Paula, firmado por Charo Ruiz. Redes Sociales

Los finos tirantes aportan ligereza, mientras que el cuerpo entallado da paso a una falda evasé que crea un movimiento elegante. El escote corazón, los detalles de encaje y el cinturón con hebilla completan el diseño y ayudan a definir la silueta.

Precisamente, una de las grandes virtudes de este vestido es su versatilidad. Con unas sandalias planas y un capazo de fibras naturales, resulta perfecto para recorrer un mercado local, pasear por el paseo marítimo o disfrutar de un aperitivo frente al mar.

Pero basta con cambiar los complementos para darle un giro más sofisticado: unas cuñas, joyería dorada y un bolso especial convierten el mismo diseño en una opción ideal para una comida, una celebración estival o una cena bajo las estrellas.

La elección de Paula Echevarría no es, además, la única que ha puesto el foco este verano sobre este diseño de Charo Ruiz.

Ana García Obregón (71) también ha apostado por el mismo vestido, confirmando el atractivo de una pieza que reúne algunas de las claves que hacen de los vestidos florales uno de los grandes imprescindibles del armario estival.

Sobre Charo Ruiz

Charo Ruiz nació en Sevilla y se trasladó a Barcelona con sus padres. Ejerció de 'maniquí' y trabajó para grandes modistos como Pertegaz o Pedro Rodríguez y a finales de los años setenta se afincó en Ibiza donde creó su propio taller y showroom.

La esencia ibicenca y la pasión por su Andalucía natal han marcado el camino de su éxito convirtiéndola en una de las diseñadoras españolas más reconocidas fuera, y dentro, de nuestras fronteras.

Estandarte de las colecciones crucero, sus creaciones siempre han estado muy ligadas a la artesanía y el buen hacer con diseños de alta calidad que han logrado enamorar a celebrities e influencers nacionales e internacionales.

La empresa fabrica 30.000 unidades al año, una producción bastante alejada de las 3.000 con las que comenzó. Hoy día cuenta con tres tiendas propias y más de 200 puntos de venta multimarca y presencia en 150 países.

Desde que a principios de la última década la marca empezara con su proceso de internacionalización, la enseña familiar ha logrado seducir a retailers y e-tailers tan relevantes de la industria como Net-à-Porter, Joseph, Harrods o Harvey Nichols, entre otros.