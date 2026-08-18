Eugenia Martínez de Irujo, la mejor embajadora del estilo bohemio: su vestido y chaleco que querrás lucir este agosto

El estilo veraniego de Eugenia Martínez de Irujo (57 años) se basa cada año en prendas cómodas, colores vivos y un marcado aire boho chic, una de sus principales señas de identidad.

La duquesa de Montoro ha vuelto a demostrar su buen gusto con un conjunto protagonizado por un vestido largo de punto rojo, al que ha añadido un chaleco de inspiración artesanal para darle más personalidad.

El estilismo refleja su manera de entender la moda: sin normas rígidas ni prendas encorsetadas, y con la libertad estética como principal premisa.

La pieza principal del estilismo es un vestido largo de punto rojo, con manga larga y un clásico cuello redondo.

El color aporta energía a una silueta que, de otro modo, podría resultar sobria. Se trata de un tono alegre, favorecedor y muy llamativo, capaz de convertir un diseño sencillo en el gran protagonista del conjunto.

El vestido y chaleco de Eugenia. Redes Sociales

Para completar el vestido de punto, Eugenia ha elegido el chaleco Tajara, de la firma Antik Batik, una prenda muy ligada a su estilo personal. Está confeccionado en algodón acolchado y decorado con un llamativo estampado paisley.

La pieza, valorada en 155 euros, tiene un diseño corto, estructurado y cómodo. El cierre frontal incorpora pequeños botones adornados con cuentas de madera.

Elaborado íntegramente en voile de algodón 100% -utilizado tanto en el exterior como en el forro interior-, el genuino estampado de la marca francesa se realiza de forma manual mediante la ancestral técnica india del estampado en bloque (block printing).

En el apartado de calzado, Eugenia Martínez de Irujo ha rematado el conjunto con unas sandalias destalonadas de tacón en tono marrón de la firma Cuchy.

El diseño, de silueta tipo mule, incorpora dos tiras anchas adornadas con tachuelas doradas y bordes festoneados, introduciendo un sutil contraste cromático entre la fuerza del vestido rojo y la calidez de los tonos tierra del chaleco y el calzado.

La devoción de la duquesa por esta estética no es casual ni fortuita. Su vinculación con Antik Batik se ha afianzado a lo largo de los años, cristalizando este ejercicio en Felicità, una cuidada colección cápsula concebida por la propia Eugenia a partir de sus obras pictóricas de inspiración floral.

La propuesta integra vestidos, faldas y chalecos que trasladan su faceta artística y su pasión por el color y el saber hacer artesano al armario contemporáneo.