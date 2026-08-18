Amarillo irresistible: la alternativa más elegante al vestido blanco

Si el vestido blanco ha sido durante años el uniforme indiscutible del verano, esta temporada le ha salido un serio competidor. Lejos quedaron los tiempos en los que el amarillo estaba asociado a la mala suerte.

Este 2026, el tono más luminoso de la paleta cromática se ha instalado en las colecciones, las pasarelas y los looks de las invitadas mejor vestidas para demostrar que también puede ser sinónimo de elegancia.

Ya sea en su versión mantequilla -el tono que domina las tendencias este año- o en matices más intensos como el limón, el vainilla o el mostaza, este color ha dejado claro que transforma cualquier estilismo.

Vestido Khayal, de Miphai. Precio: 159,99 euros. Redes Sociales

No es casualidad que firmas de lujo y marcas de invitada hayan apostado por el amarillo: transmite optimismo, desprende frescura y tiene la capacidad de hacer que cualquier diseño cobre una nueva dimensión. Basta con ver la colección que propone Miphai para darse cuenta.

La firma española, que es una de las que visten a las invitadas más elegantes del momento, presenta una serie de diseños elegantes que se bañan en este color para ser la protagonista en las ocasiones más especiales. El gran protagonista es, sin duda, la versión mantequilla.

Su carácter delicado lo ha convertido en uno de los colores más deseados del año, pero no es la única opción.

Los amarillos más vibrantes, cercanos al limón o al dorado, aportan un aire más atrevido y mediterráneo, mientras que las tonalidades mostaza anticipan la llegada del otoño con una sofisticación inesperada.

Una misma familia cromática capaz de adaptarse a estilos, ocasiones y personalidades completamente distintas.

Favorecedor, cálido y sorprendentemente fácil de combinar, el amarillo ilumina el rostro, potencia el bronceado y funciona igual de bien con accesorios en tonos neutros que con acabados metalizados o detalles vibrantes en contraste.

Vestido Jane Amarillo, de Miphai. Precio: 189,99 euros. Redes Sociales

Bajo esta estela, Miphai interpreta esta corriente a través de una selección de vestidos que exploran las múltiples posibilidades del color.

El delicado amarillo mantequilla se convierte en el escenario perfecto para bordados florales de inspiración mediterránea, mientras que las versiones más fuertes se combinan con volantes, espaldas descubiertas y siluetas que realzan el movimiento.

Los estampados acuarelados, las capas de gasa translúcida o los escotes palabra de honor aportan un aire etéreo que convierten cada diseño en una pieza protagonista.

La colección también demuestra la riqueza que puede alcanzar esta tonalidad cuando dialoga con diferentes texturas y patrones.

Tejidos de caída fluida, drapeados asimétricos, estructuras en cascada y detalles artesanales conviven bajo una misma paleta cromática para ofrecer vestidos capaces de adaptarse tanto a bodas de día como a celebraciones al atardecer o eventos de verano donde el color se convierte en el mejor aliado del estilo.

Vestido Karol, de Miphai. Precio: 149,99 euros. Redes Sociales

Más que una tendencia pasajera, Miphai confirma que el amarillo se consolida como el nuevo imprescindible del armario de invitada.

Luminoso, sofisticado y lleno de energía, demuestra que es la alternativa más ideal al clásico vestido blanco. Una propuesta que celebra el color desde una mirada contemporánea, femenina y versátil.

Sobre Miphai

Nacida en 2019 y fundada por Miro Taboada y Alicia Dávila, la firma malagueña está especializada en vestidos de novia e invitada y ofrece diseños diferentes que encajan con las invitadas más modernas, sea cual sea su estilo, y siempre fiel a las tendencias de cada temporada.