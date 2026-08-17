De la moda textil a tu joyero: el blanco ibicenco es el nuevo código de estilo que ahora conquista collares y pulseras

Hay colores que no entienden de tendencias ni de efemérides. El blanco ibicenco, con su aura luminosa, relajada y profundamente mediterránea, se erige cada temporada como un verdadero icono de estilo.

Ligado desde siempre a la frescura estival y a la libertad de las Pitiusas, este tono pura pureza trasciende ahora el vestidor textil para instalarse en el universo de la joyería de autor.

La responsable de reinterpretar este clásico atemporal es la firma francesa Gigi Clozeau, que ha sabido trasladar la calidez del verano eterno a piezas delicadas, versátiles y sofisticadas.

Fundada en 2013 en el sur de Francia por Gigi Clozeau y su madre, Marie, la casa de joyería nace impregnada del savoir-faire y la tradición familiar heredada de su padre, Alain Clozeau, joyero de profesión.

Desde sus orígenes, la marca ha destacado por romper los moldes de la joyería tradicional sin perder un ápice de elegancia, combinando con maestría el oro de 18 quilates, los diamantes y sus ya icónicas cuentas de resina de colores.

En esta ocasión, la firma centra su mirada en el blanco ibicenco como el hilo conductor de una propuesta hipnótica.

Joyas de Gigi Clouzeau. Gigi Clouzeau

A través de collares, pulseras superpuestas y pendientes, la impecable blancura de la resina contrasta suavemente con el destello del oro y los pequeños dijes o diamantes, aportando un toque de luz instantáneo a cualquier look.

Ya sea para acompañar un vestido de lino, una camisa fluida o un estilismo de noche refinado, estas piezas demuestran que el blanco no es solo un color de base, sino un auténtico protagonista capaz de elevar el estilo personal con sutileza.

La clave del éxito de Gigi Clozeau reside en su cuidada elaboración artesanal y en esa cualidad tan codiciada: la atemporalidad.

Cada pulsera y cada cadena están pensadas para llevarse solas o en composiciones de múltiples capas (layering), permitiendo crear un juego de texturas y destellos de un dinamismo irresistible.

En lo que respecta a los pendientes de su colección, cabe destacar que están creados para llevar solos o para coleccionar. Muchas de las piezas están elaboradas en joyas en oro rosa, amarillo o blanco de 18 quilates, con diamantes y perlas de resina en colores arcoíris. Elegancia, color y diseño francés en cada pieza, hechas a mano con amor.

Más que un simple accesorio, la joyería con sello ibicenco de Gigi Clozeau celebra el lujo desenfadado, el diseño contemporáneo y el patrimonio familiar. Un tributo a la luz del Mediterráneo que promete permanecer en nuestro joyero temporada tras temporada.