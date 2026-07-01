Nuria Roca tiene la blusa más colorida para el verano: es de Mirto y está rebajada

En su último post, publicado este pasado fin de semana, Nuria Roca (54 años) vuelve a demostrar por qué se ha convertido en una de las prescriptoras de estilo más influyentes del panorama nacional.

La presentadora, que acostumbra a mezclar piezas de autor con básicos contemporáneos, ha elegido esta vez una blusa de la firma Mirto 1956, una casa histórica del diseño español que lleva décadas reivindicando la artesanía textil y la elegancia atemporal.

La prenda, que aparece en la web de la marca descrita como "blusa de estampado floral y rayas de Liberty en twill de seda 100%. Cuello camisero, cierre central con botones y manga larga con puño", destaca a primera vista por su color ocre.

Tiene un estampado floral delicado, casi pictórico, que se entrelaza con las características rayas Liberty, un guiño a los patrones británicos que han marcado la historia del diseño textil.

El cuello camisero y el cierre central con botones refuerzan la estructura clásica de la pieza, mientras que la manga larga rematada con puño introduce un toque de formalidad que contrasta con la libertad del estampado.

Es una prenda pensada para convivir con diferentes estilos. Puede acompañar unos vaqueros rectos, un pantalón de pinzas o incluso una falda midi, y siempre mantendrá ese aire de elegancia relajada que caracteriza a la presentadora.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es su precio actual. La blusa cuesta 210 euros, una cifra que, aunque elevada, se sitúa por debajo de su precio original de 350 euros, lo que la convierte en una oportunidad interesante para quienes buscan prendas de calidad.

La blusa de Nuria Roca.

Para entender el valor de esta blusa es necesario mirar hacia la historia de Mirto 1956, una firma que nació en Madrid hace más de seis décadas y que ha construido su identidad sobre la base de la confección minuciosa y el respeto por los procesos tradicionales.

Fundada en 1956, la casa comenzó especializándose en camisería masculina, un ámbito en el que pronto destacó por su precisión técnica y por la calidad de sus tejidos.

Con el tiempo, Mirto amplió su catálogo y se consolidó como una marca de referencia en moda premium, manteniendo siempre un compromiso férreo con la producción local y con la selección de materiales nobles.

Mirto ha vestido a generaciones de profesionales, ejecutivos y amantes de la moda que buscan piezas duraderas y con carácter.