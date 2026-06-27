Sassa de Osma tiene el vestido largo de flores perfecto para las noches de verano

¿Cómo se traduce en moda la libertad de un viaje por carretera? Sassa de Osma (38 años) tiene la respuesta en clave de alta costura cotidiana.

Para inaugurar de forma idílica la temporada veraniega, la diseñadora y aristócrata se ha aliado con la prestigiosa firma automovilística Toyota en un evento que ha servido como el escenario perfecto para reivindicar el disfrute del tiempo compartido en buena compañía.

Rodeada de un selecto grupo de amigos y embajadores de la marca, la velada no solo celebró el cambio de solsticio, sino que también sirvió para conmemorar una alianza empresarial y creativa muy especial.

Sassa de Osma, en sus redes sociales. @sassadeo

De la mano de Philippa 1970 -la firma de moda que abandera de forma tan exitosa la propia de Osma-, se ha diseñado una cuidada selección de piezas exclusivas inspiradas directamente en la libertad de la carretera, la calidez de la temporada y el valor incalculable de los recuerdos que se van creando a lo largo del camino. Un homenaje textil donde el viaje importa tanto como el destino elegido.

Como la mejor embajadora de su propio universo creativo, Sassa de Osma lució el modelo Teba, una de las nuevas propuestas de Philippa 1970.

Se trata de un vestido largo de una marcada inspiración romántica que ha sido confeccionado en un delicado tejido 100% viscosa, idóneo para combatir las altas temperaturas sin perder un ápice de sofisticación.

Vestido Teba, de Philippa 1970. Philippa 1970.

El diseño destaca de inmediato por su exquisito estampado floral de efecto acuarelado, dispuesto con delicadeza sobre un fondo en tono nude empolvado.

En él, los tonos suaves de rosas, verdes y marfiles armonizan a la perfección, logrando evocar de forma casi poética la frescura y la belleza de un jardín silvestre en plena floración.

Además, la estructura de la prenda está minuciosamente pensada para estilizar al máximo la silueta femenina: cuenta con un favorecedor escote en pico y una cintura entallada que realza de forma natural la figura.

El toque de sofisticación definitivo lo aporta un espectacular volante doble que cae sobre los hombros, infundiendo movimiento y un aire etéreo a la propuesta, la cual se prolonga en una falda de línea fluida que culmina en un amplio volante inferior.

Esta codiciada pieza ya se encuentra disponible en los canales de venta oficiales de la firma por un precio de 560 euros, posicionándose desde ya como la opción predilecta y el gran objeto de deseo para las invitadas perfectas de este verano.